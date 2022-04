¿Quién es Alina Moine, la periodista que sería la nueva pareja de Marcelo Gallardo?

Los rumores de un posible romance entre Marcelo Gallardo y Alina Moine son cada vez más fuertes. El nombre del técnico de River Plate ha acaparado las portadas de los medios argentinos luego de que se especulara sobre su nueva relación sentimental con la periodista de ESPN.

A pesar de que el ‘Muñeco’ y la mujer de prensa no se han pronunciado al respecto, sus amigos cercanos han confirmado el romance de ambos, pues los rumores de sus salidas datan desde el 2019. En el programa “Socios del espectáculo”, la panelista Luli Fernández, conocida de Alina, se encargó de confirmar el secreto.

“Cuando le pregunté (a Alina) si estaba de novia, me dejó de contestar. Ahí fui a la otra fuente, un amigo cercano a Marcelo, que me dijo: ‘Están de novio y se aman profundamente’”, detalló una de las presentadoras del programa argentino.

PUEDES VER: Marcelo Gallardo habría iniciado una relación con conocida periodista de Fox Sports

¿Quién es Alina Moine, actual pareja de Marcelo Gallardo?

Natal de Rosario, Santa Fe. Alina Daniela Moine es una periodista, presentadora de televisión y modelo. Inició su carrera desde muy joven en el periodismo deportivo. La argentina´, en entrevista con el diario La Nación, contó que le gustaba la biotecnología, pero le apasionaba el deporte.

“En ese momento miraba Fox Sports y deseaba trabajar ahí, pero lo veía imposible”, mencionó. Además, recordó haber laborado en un programa de radio en Rosario y luego hizo sus notas en el campo. “Una cosa fue llevando a la otra”, agregó.

Periodista empezó a trabajar en Fox Sports

La periodista de 42 años de edad contó que perteneció a la casa televisora de Fox Sports desde 2004 hasta 2018. “Tuve la fortuna de debutar en el programa que miraba en la tele desde Rosario”, señaló para el diario La Nación. En 2020 pasó a formar parte de la familia de ESPN, en la que conduce los programas “Sportcenter AM” y “Sportcenter night”.

Alina Moine inició a trabajar en ESPN en 2020. Foto: Alina Moine/Instagram.

PUEDES VER: Marcelo Gallardo estira su leyenda en River Plate al ganar su título 14 como DT

Alina Moine en la actuación

Durante la entrevista, la presentadora de TV detalló haber trabajado como modelo y actriz en producciones argentinas. “Me di el gusto de hacer algunas cosas. Una de las última fue una participación en “El host” con Adrián Suar. Con mi agenda sería imposible, pero, quizás, algunas escenas en algún capítulo de una serie estaría bueno. Es un lindo hobby”, aseveró.

¿Cómo conoció la periodista a Marcelo Gallardo?

Ambos personajes públicos se conocieron en diciembre de 2018 en una fiesta organizada por River Plate para celebrar el título de la Copa Libertadores luego de ganarle a su rival Boca Juniors. En ese entonces, Alina Moine trabajaba para Fox Sport y presentó los festejos del Millonario, en los que entrevistó a Marcelo Gallardo.

Tras un momento de complicidad, los rumores de un posible romance entre el ‘Muñeco’ y la modelo no tardaron en aparecer. En 2019, Moine se encargó de desmentir el supuesto vínculo amoroso con Gallardo. “Simplemente voy a decir que lo que dijeron no es verdad. Y que de mi vida prefiero no hablar, elijo cuidarla de lo externo”, exclamó.

En 2018, Alina Moine se conoce con Marcelo Gallardo. Foto: captura YouTube.

Ahora, tres años después de aquella fiesta, nuevamente Marcelo Gallardo y Alina Moine han sido vinculados sentimentalmente. A pesar de que ninguno de los dos se ha pronunciado, se esperan las declaraciones de la actriz, tal como lo hizo en el 2019, ya que el técnico de River Plate habla muy poco de su vida personal.