Belinda revela que se mudó a España por trabajo: “Estoy retomando mi carrera como actriz”

Belinda decidió marcharse de México después de finalizar su relación amorosa con Christian Nodal. La cantante viajó a España para dedicarse por completo a su carrera de actuación. Durante una entrevista con el programa “Venga la alegría”, la intérprete de “Mentiras” detalló que en su corazón hay espacio para los dos países.

“Estoy superconcentrada en este momento en mi trabajo. Creo que me hacía falta en lo que más me apasiona, que es mi trabajo, mi carrera. Ahora estoy retomando mi carrera como actriz (…), así que eso me emociona. Estoy trabajando con gente talentosa y en este momento es mi mayor amor”, expresó.

Asimismo, la española recalcó que su salida de México no se debe a su tristeza tras terminar con Nodal. “Nada, tergiversan; siempre hacen dramas donde no los hay. Yo estoy muy feliz de verdad y amo México, y eso es importantísimo para mí. Que yo diga que soy española, pues, es de nacimiento; también soy mexicana”, mencionó.

PUEDES VER: Belinda se va de México tras terminar romance con Nodal

¿Cantante mantuvo romance con su primo?

El programa de YouTube “Chisme no like” presentó una sorpresiva carta que envió Guillermo Peregrín, familiar de la cantante, para confirmar el romance incestuoso entre Belinda y su primo Jorge Peregrín ‘Coke’. “Toda la información que dicen es cierta. Al menos en lo que respecta a mi primo Coke (se pronuncia Coque). Esa relación la conocemos hace años y fue desternillante para nosotros. No es algo nuevo”, afirmó Guillermo.

24.2.2022 | Captura de la carta de Guillermo Peregrín a Chisme No Like. Foto: captura Chisme No Like/YouTube

Belinda estrena “Mentiras cabrón” tras ruptura con Nodal

Christian Nodal fue el encargado de comunicar a través de sus redes sociales el fin de su relación con Belinda. Tras ello, el mexicano lanzó su canción “Ya no fuimos ni seremos”, y un día después la española estrenó “Mentiras cabrón” con una letra que dice: “Creíste cuando te fuiste / que sin ti yo no podía / que no te superaría / siempre iba a estar triste”. Aunque pueda tratarse de una coincidencia, lo cierto es que podría tener relación con el reciente episodio de su vida.