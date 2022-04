Dayanita revela por qué borró video con La Uchulú: “A mí nadie me dijo nada”

Dayanita contó su verdad sobre el video que grabó con La Uchulú y que nunca salió a la luz. La actriz cómica brindó una entrevista para el programa de YouTube “Tú quieres show”, donde habló de su relación con la titkoker y terminó con los rumores sobre una supuesta enemistad entre ambas.

“¿Es verdad que cuando apareció La Uchulú sentiste envidia porque ella llegó mas rápido a la televisión?”, le preguntó el youtuber Chiquiwilo. La actriz de “JB en ATV” respondió: “ Yo no envidio a nadie, cada quien brilla con su luz propia ”

Niega enemistad

También, se refirió a la polémica que protagonizaron juntas por imitar a Janick Maceta en sus respectivos programas cómicos. La artista aprovechó ese momento para aclarar que no tiene una enemistad con la actriz de “El reventonazo de la Chola”.

“Es una chica muy linda, no voy a decir quién lo hizo mejor, porque ambas estamos en diferentes programas. Siento que ella ni yo tenemos competencia , ella tiene su talento y yo el mío . No puedo pelearme por un poquito de público. Si quieren ser mi amigos, bien, y si no...”, expresó.

¿Por qué borró video con La Uchulú?

Dayanita contó que La Uchulú estuvo en su casa. Relató que ella presenció que su colega recibió una llamada de la producción de “El reventonazo de la Chola”, en la que le ordenaron que borre sus videos con ella y que no podía publicarlo en las redes sociales. “A ella primero le hicieron quitar de sus redes por el tema de la competencia, luego yo lo quité por parte mía”, sostuvo.

Afirmó que siente admiración por la joven nacida en Pucallpa. “ Nosotras no nos odiamos . No odio a nadie, hay que hablar las cosas como son. La quiero un montón y la admiro porque sé que ha salido de abajo igual que yo ”, aseveró.