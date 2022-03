Karla dedica sentido mensaje de cumpleaños a su hijo: “Uno de mis tesoros más preciados”

Karla Tarazona, después de aceptar las disculpas públicas de Isabel Acevedo por haber iniciado un romance con Christian Domínguez, decidió dejar de lado la polémica para enfocarse en el cumpleaños número 6 de su tercer hijo. La modelo compartió una fotografía en sus redes sociales del menor fruto de su relación con el líder de Gran Orquesta Internacional.

Mediante su cuenta de Instagram, la conductora de TV escribió un conmovedor mensaje para uno de sus herederos. “Uno de mis tesoros más preciados, mi pequeño Valentino, feliz vuelta al sol. Costó mucho, pero aquí está mi valiente” , escribió.

Karla Tarazona celebra cumpleaños de su hijo Valentino. Foto: Karla Tarazona/Instagram.

Asimismo, la locutora de radio pidió a sus seguidores que envíen sus saludos. “Hermoso niño, Dios lo bendiga siempre con el amor de su mamita. Bendiciones”, “Feliz cumpleaños, Valentino. Diviértete, que vengan muchos años más”, fueron algunos de los comentarios.

Karla Tarazona pidió a sus seguidores envíen saludos a su hijo. Foto: Karla Tarazona/Instagram.

Conductora asegura que no volvería a programa de Gisela Valcárcel

En la última edición de “Amor y fuego”, el viernes 25 de marzo, Rodrigo González finalizó la entrevista a Karla Tarazona preguntándole si regresaría a trabajar con la gerente de GV Producciones, a lo que la modelo respondió tajantemente que no volvería a laborar con Gisela Valcárcel. “Yo ya estoy en otra etapa de mi vida y profesionalmente tengo otras prioridades y definitivamente no volvería (...) Esa faceta ya terminó”.

¿Karla Tarazona fue vetada de América TV?

Durante su visita al programa de Rodrigo González, Karla Tarazona aseguró que fue vetada de América TV días después de confirmarse la relación del cumbiambero y la bailarina. Sin embargo, nunca más regresó al canal, ya que tuvo nuevas oportunidades. “Hasta el día de hoy me preguntó el por qué (la vetaron). Gracias a Dios no necesité ir a ese canal. Siempre tuve mis trabajos por otros lados, pero efectivamente fueron muchos años en los que no pisé ese canal”, acotó.