Vanessa López acusa a ‘Tomate’ de no visitar a su hija: “No está en ninguna etapa importante”

Mediante un informe de “Magaly TV, la firme”, del martes 22 de marzo, Vanessa López acusó a Carlos ‘Tomate’ Barraza de no visitar a su hija. La modelo asegura que el locutor de radio no sabe nada de la menor desde hace tres semanas, a pesar de que él fue quien reclamo tener esos días para poder ver a la pequeña.

“Con esta son tres semanas que no (visita a su hija). No está en ninguna etapa importante de mi hija”, mencionó la empresaria al reportero cuando le preguntó si el salsero está cumpliendo con ver a la menor.

Asimismo, reveló no mantener comunicación con el cantante, ya que la ha bloqueado de todas las redes sociales. “Él me tiene bloqueada de llamadas de WhatsApp, absolutamente de todo. Yo con él no puedo coordinar absolutamente nada. Últimamente, lo he estado haciendo con la mamá, con la Sra. Martha”.

Modelo le recuerda a salsero a su hija menor

Luego de que el también actor saliera en defensa de su hija Gaela por las críticas al Miss Perú La Pre 2022, Vanessa López acudió a Instagram para reclamarle a su expareja por no estar al cuidado de la menor que tienen en común. “Todo lindo, todo bello, pero te recuerdo que tienes dos hijas, no solo una. A la que no recoges ni visitas hace dos semanas porque siempre paras ‘enfermo’. ¿Para qué entonces la demanda de visitas? Si sigues incumpliendo los horarios”, escribió.

Vanessa López indignada con 'Tomate' Barraza. Foto: Vanessa López/ Instagram

‘Tomate’ Barraza le responde a Vanessa López

En el programa “América hoy” del pasado lunes 21 de marzo, Carlos ‘Tomate’ Barraza se hizo presente para responder el mensaje de Vanessa López, quien le envió un aviso luego de defender a Gaela Barraza por su participación en un certamen de belleza. “Hay una notoria diferencia de edades, pero eso no significa que quiera más a Emiliana, que es tan bebita. Jamás tendría una preferencia, ni por la una, ni por la otra”, reveló.