Samahara Lobatón comparte recuerdos de su hija: “Le quedaba grande hasta su ropa de prematura”

Samahara Lobatón siempre ha demostrado lo mucho que le gusta su etapa como madre y la dedicación que le tiene a su primogénita Xianna. La joven compartió un recuerdo en sus historias de Instagram de las primeras piezas que usó su pequeña.

Al parecer, la hija de Melissa Klug encontró el body rosado y pañal que se puso la niña al nacer, mientras acomodaba el closet de la menor para vender sus prendas físicamente el día de hoy en un local que alquiló junto a su madre y hermanas con la finalidad de liquidar todo.

En las imágenes de Samahara Lobatón se puede leer: “Ver esto me da nostalgia. Xianna fue prematura y nació a las 35 semanas, pesó 2300 gramos y midió 44 centímetros. Todo le quedaba grande, hasta la ropa de prematura. Hoy es una niña hermosa. Superó todas las expectativas de mi vida”.

Samahara Lobatón no se incomoda por llamarla ‘Reina del canje’

La exchica reality Samahara Lobatón se ha hecho muy conocida por recomendar accesorios y todo lo relacionado a bebés, luego de que nació su primera hija Xianna. De igual forma, también usa sus redes sociales para impulsar marcas conocidas. Como se conoce, ella vive de eso y no le molesta reconocerlo.

Es por ello que al ser consultada por su apelativo como ‘Reina del canje, ella respondió’: “Yo me río, porque la publicidad se paga acá, en China, en Júpiter, etc. Yo gratis no trabajo, valoro mi trabajo y si he llegado a marcas grandes es porque ‘chambeo’ bien”.

Samahara Lobatón confiesa que Melissa Klug era muy estricta con ella de niña

La empresaria Melissa Klug y su hija Samahara Lobatón visitaron el set de “En boca de todos” para contar algunos detalles de sus vidas en el pasado y actualmente.

Samahara Lobatón y Melissa Klug compartieron detalles de su vida privada para "En boca de todos". Foto: composición captura de América TV

De esa forma, cuando la influencer fue preguntada por la crianza de su madre, aseveró: “Yo puedo decirte que muy rara vez he tenido miedo de conversar con mi mamá para pedirle permiso y cosas así... Sí me daba miedo hablar con mi mamá porque ella es Hitler y para todo dice no. Hasta ahorita la molesto con eso, porque sigue siendo así con mis hermanas”.