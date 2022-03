Milena Zárate se solidariza con Dorita Orbegoso tras denunciar al padre de su hijo por violencia

Milena Zárate respalda la decisión de Dorita Orbegoso, quien denunció a su expareja, Pablo Donayre, por maltrato psicológico y amenazarla con llevarse a su hijo. Tras la difícil situación en la que se encuentra la animadora, la colombiana no dudó solidarizarse con ella y arremeter contra el empresario.

“Aplaudo la valentía de todas las mujeres que se hacen respetar y hacen respetar los derechos de sus hijos. El peor enemigo de las mujeres es el miedo y el temor. Si nos dejamos invadir por el miedo nunca vamos a hacer valer nuestros derechos”, mencionó en entrevista con Trome.

Asimismo, criticó los mensajes amenazadores de Donayre contra la exbailarina. “Las personas creen que porque tienen plata o una buena posición tienen derecho a humillar o arrastrar a todo el mundo. El hecho de que haya tenido un hijo con alguien no significa que le tenga que dar explicaciones (a su expareja). (...) Una persona que es capaz de hablarle así, es capaz de cualquier cosa” .

PUEDES VER: Dorita Orbegoso deja reflexivo mensaje tras denunciar a su expareja por violencia

Colombiana critica relación de Melissa Klug y Jesús Barco

La cantante se sumó a la lista de personas que critican la relación sentimental entre Melissa Klug y Jesús Barco. Además, Milena Zárate reveló nunca estaría con un joven menor que ella. “He dicho que yo jamás me metería con un chico de 24 años, menos me casaría. O sea, el ritmo que ella (Melissa Klug) tiene, siendo mamá de 5 hijos, abuela y que haya conquista a joven, pues mis felicitaciones. Pero, si me metería con chico así, sería para vivir el momento”, narró para “América espectáculos”.

Milena Zárate se enfrenta con Rodrigo González

Los conductores de “Amor y fuego” acusaron a la artista de prestarse para el engaño del ‘Parcero’, quien dijo que no podía ingresar al Perú; sin embargo, las cámaras del programa lo han captado ingresando a la casa de Milena Zárate. Por eso, Rodrigo González se comunicó con ella para conocer su versión a lo que la colombiana argumentó. “Las acciones que pueda llegar a cometer mi hermano son de él, está bien grande, es mayor de edad”.