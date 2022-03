Jessica Newton se pronuncia tras críticas de Marina Mora sobre Miss Perú La Pre 2022

Jessica Newton continúa en el ojo de la tormenta debido a las acusaciones por supuesto fraude en el Miss Perú La Pre 2022. Hace unos días, Marina Mora se refirió a este polémico tema y señaló que la organización del certamen de belleza debería hacer públicas las puntuaciones de las candidatas, para así poner fin a las especulaciones sobre un presunto favoritismo a las hijas de famosos.

¿Qué dijo Marina Mora?

Con respecto a la final del Miss Perú La Pre 2022, que tuvo como ganadoras a Kyara Villanella (hija de Keiko Fujimori), Gaela Barraza (hija de Carlos ‘Tomate‘ Barraza), Alondra Huarac (hija de Nilver Huarac) y Mía Loveday, la exreina de belleza indicó: “No debería ser que soy hija de (famoso) lo que me dé una puntuación mayor, eso es un poco lo que está en duda en este concurso ahorita, y es lamentable por las mismas adolescentes que han ganado, porque de repente se la ganaron en buena lead y están como malográndoles el momento”.

Finalmente, Marina Mora comentó que “Sería bueno que las personas que organizan este concurso salgan a enseñar las puntuaciones que las hicieron ganar o que las hizo pasar a la siguiente etapa, porque en realidad las chicas mismas de este concurso se están quejando, porque dicen que no asistían a los ensayos, que no respondían bien, que no hablaban bien”.

La respuesta de Jessica Newton

Luego de tales declaraciones, Jessica Newton se pronunció ante las cámaras de Amor y fuego y restó importancia a los comentarios de Marina Mora.

“Felicidades en su matrimonio. Ya era hora que se nos case... (¿Cómo piensa responderle?) Por favor, le deseo éxitos. Este año estoy anti-tóxica, aunque Rodrigo (González) diga que digo las cosas muy sutil, cosa que me encanta (...)”, expresó la organizadora del Miss Perú La Pre.

Bloque HTML de muestra