¿Quién es Mía Loveday, la única finalista del Miss Perú La Pre que no es hija de un famoso?

El Miss Perú La Pre 2022 llevó a cabo su semifinal el viernes 11 de marzo. En esta edición se dieron a conocer los nombres de las 4 finalistas, entre las que se encuentran las hijas de algunos famosos como Keiko Fujimori, Carlos ‘Tomate’ Barraza y Nilver Huarac. La única que no tiene vínculo familiar con alguna persona conocida es Mía Loveday, quien para muchos es la favorita de ganar el concurso.

Ahora, Loveday deberá esforzarse al máximo para enfrentarse a Kyara Villanella, Gaela Barraza y Alondra Huarac y así ir en busca del primer lugar del certamen de belleza.

¿Quién es Mía Loveday?

Mía Loveday es una adolescente de 15 años, hija de padre peruano y madre francesa. Es amante del mundo del espectáculo y sus hobbies son practicar equitación y escuchar música. Además, uno de sus grandes pasatiempos en compartir con sus familiares y amigos.

Mía Loveday, finalista del Miss Perú La Pre 2022. Foto: Mía Loveday/ Instagram

¿Por qué quiere ganar el Miss Perú La Pre 2022?

A inicios de marzo, Miss Perú La Pre 2022 compartió mediante su página oficial de Instagram un post en el que Mía Loveday se presentaba y explicaba qué la motivo a concursar y cuál era su objetivo al intentar ganar la competencia.

“Me uní al casting del concurso porque me pareció una bonita actividad, nunca hubiese imaginado que llegaría hasta aquí. Durante los cursos me he dado cuenta que una modelo es más que una cara bonita, lleva consigo una gran responsabilidad y un trabajo arduo. Voy a demostrar que todo lo que he aprendido valió completamente el esfuerzo”, señalaba la concursante.

Mía Loveday explica por qué quiere ganar el Miss Perú La Pre 2022. Foto: Mía Loveday/ Instagram

Instagram de Mía Loveday

A través de su cuenta oficial en Instagram, Mía Loveday publica fotos y videos de su participación en la actual edición del Miss Perú La Pre.

Asimismo, agradece a sus familiares, amigos y fans por todo el apoyo que le han brindado a lo largo de su paso por el concurso de belleza.

Mía Loveday comparte su paso por el Miss Perú La Pre 2022. Foto: Mía Loveday/ Instagram

¿Quiénes son las 4 finalistas del Miss Perú La Pre 2022?

Mía Loveday, Kiara Villanella (hija de Keiko Fujimori), Gaela Barraza (hija de ‘Tomate‘ Barraza) y Alondra Huarac (hija de Nilver Huarac) deberán competir en la final del Miss Perú La Pre 2022 y solo una de ellas se llevará la corona.