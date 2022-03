Maricarmen Marín celebra los 3 meses de su hija: “Hoy es un día especial”

Maricarmen Marín está celebrando un día muy especial, ya que su primogénita Micaela cumple tres meses de vida y, aunque no hubo muchas cosas planeadas, no es una fecha para pasar desapercibida. La artista, quien acaba de llegar de un viaje familiar junto su pareja Sebastian Martins y su pequeña, contó cómo hizo para no dejar de celebrar este acontecimiento y lo que sucedió a la llegada a Lima desde Punta Cana, a través de sus redes sociales.

En ese sentido, la conductora aseguró: “Buenos días. Hoy es un día especial porque Micaela cumple tres meses. A diferencias de otras veces, hoy recién empecé a armar todo y la verdad que tengo unos aliados maravillosos que ya les iré contando de todo el proceso de lo que voy a hacer hoy”. En unas historias después la jurado de Yo soy fue mostrando la decoración que estaban haciendo en su casa y, por lo que se vio, la temática tendrá como centro de atención un arcoíris con globos de color pastel.

¿Qué pasó en su retorno a Lima después de sus vacaciones?

Como dijimos líneas arriba, la influencer Maricarmen Marín, el productor Sebastian Martins y su hija salieron de Lima para pasar un tiempo en familia, lejos del estrés y la vida cotidiana, en el caribe de Punta Cana; sin embargo, las vacaciones fueron un poco cortas y su retorno no fue el más esperado por lo que contó la cantante.

Así, señaló en sus historias de Instagram: “Me olvidé contarles, cuando regresé de viaje de Punta Cana, para quienes siguieron mis historias, todo lo que me pasó en mi casa cuando llegué. ¿Qué creen que pasó? Porque los viajes cansan igual porque caminas, paseas. Yo estaba igual ansiosa por saber cómo sería el regreso con Micaela, pero felizmente todo perfecto. Les conté que en la aerolínea se portaron excelentes conmigo, me fueron a recoger luego al aeropuerto, llegué a la casa y dije ‘ya, mañana deshago las maletas, me doy un baño, baño a la bebe, nos dormimos’ y no. No pude dormir en mi casa. Adivinen qué pasó”.

En seguida, posteó un cuestionario con varias opciones para que sus seguidores puedan acertar con la anécdota que pasaron los padres de familia primerizos, Maricarmen Marín y Sebastian Martins. Lo que sucedió fue que una plaga de hormigas obligó a la pareja a irse de su hogar hasta que solucionen el problema.