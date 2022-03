No está sola. El pasado 18 de diciembre, María Fe Saldaña se convirtió en madre por primera vez producto de su relación con Josimar. Tras el nacimiento de Jeilani, la joven ha sido felicitada por criar sola a su primogénita, ya que el salsero se encuentra en Estados Unidos con su nueva pareja.

Esta vez, la progenitora de la joven dedicó un sentido mensaje en el que resalta la labor de su hija por encargarse de la bebé. “Feliz día a todas aquellas mujeres que somos unas guerreras criando solas a nuestros hijos. De una o de otra manera sacarlos adelante, eso vale mucho”, inició con su mensaje en historias de Instagram.

Asimismo, ‘Chio’ Barragán mencionó que no se necesita de nadie para cuidar a su primogénita. “No necesitamos a nadie, no es dinero, es todo, cuidados, tiempo dedicación. Eso lo damos nosotras las mujeres, no todas, pero las que se lo merecen. Para adelante, mis reinas de la casa”, finalizó.

Madre de María Fe Saldaña envía conmovedor mensaje en redes. Foto: Chio Barragán /Instagram.

Joven celebra el segundo mes de vida de su hija

La emprendedora dejó de lado las especulaciones sobre su relación actual con el padre de su hija para enfocarse en la crianza de su bebé. María Fe Saldaña decidió celebrar el segundo mes de vida de la pequeña Jeilani con una ostentosa decoración de Minnie Mouse. “Feliz cumplemes, mi gorda. Te amo. Siempre juntas”, escribió en su cuenta oficial de Instagram.

María Fe Saldaña presenta por primera vez a su primogénita

Tras el nacimiento de su bebé, María Fe Saldaña se mostró muy hermética y no quiso publicar imágenes de su hija; sin embargo, la joven cambió de parecer y compartió una tierna sesión de fotos. “Desde que te conocí mis días y mi vida cambiaron por completo. Eres lo mejor que tengo, mi mayor tesoro, mi engreída, mi princesa. Te amo tanto, Jeilani. Eres el amor más sincero y puro. Vamos a ser las mejores amigas por siempre, gorda de mi corazón”, señaló.