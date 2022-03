Mariella Zanetti no quiere reemplazar a Ernesto Pimentel: “No estamos hablando de superación”

Mariella Zanetti ha dejado en claro que no busca quitarle el lugar a Ernesto Pimentel. La conductora de “El reventonazo del verano” ha dicho que no considera que su nuevo formato pueda reemplazar al show del creador de la ‘Chola Chabuca’, quien no dudó en mostrar su avance después de pasar por una operación de caderas.

¿Qué dijo exactamente Mariella Zanetti sobre el programa de Ernesto Pimentel?

En una reciente entrevista exclusiva para El Popular, Mariella Zanetti se manifestó sobre cómo se siente al liderar su programa “El reventonazo del verano”. “Estoy súper feliz”, exclamó la conductora.

Más adelante, el medio le consultó si es que planeaba que “El reventonazo del verano” se quedara permanentemente, ya que nació como sustituto al programa que Ernesto Pimentel conducía, pero que dejó en pausa por una grave enfermedad en la cadera.

Mariella no dudó al decir que el propósito del show es entretener al público de la ‘Chola’ y que no está pensando en si su proyecto será fijo: “No estamos hablando de superación ni nada. Todos son importantes, son esenciales, nadie es imprescindible y la idea es trabajar para el público, que son ustedes, que son lo último a lo que nos dirigimos”.

Mariella Zanetti admite que fue difícil para ella ser mamá soltera

Previo a la conversación de Mariella Zanetti para El Popular, la conductora visitó el set de “América hoy” por el Día Internacional de la Mujer. Durante su participación en el show, Mariella habló sobre su experiencia como madre y las complicaciones que tuvo que afrontar para sacar a su familia adelante. “Me tocó sacar a mi hija sola”, señaló.

En un segmento del programa, Ethel Pozo, Brunella Horna, Flor Polo y la conductora de “El reventonazo” del verano escucharon atentamente a la reflexión que compartió Gisela Valcárcel a través de una videollamada en vivo.