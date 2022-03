Kris Jenner demuestra su lujosa vida al revelar que tiene un cuarto solo para platos

Kris Jenner, la gran matriarca del clan Kardashian, hizo gala de los lujos que le permite su patrimonio estimado en 170 millones de dólares. En una entrada reciente en Poosh, el blog de estilo de vida de su hija Kourtney Kardashian, la ‘Momager’ presentó una las extravagancias que guarda en su casa, su colección de porcelana fina de los más prestigiosos diseñadores como Gucci y Hermes, para lo cual destinó una habitación especial solo para albergar sus 10 juegos completos de vajilla.

La vajilla de Kris Jenner

Organizados de forma impecable, la habitación se asemeja a un mini museo con iluminación individual para cada juego de vajilla, además de incluir en su entrada, a modo de recibidor, algunos juegos de mesa ‘raros’.

Entre las piezas mostradas hay algunas con ilustraciones de alta costura de las estrellas de KUWTK, Kourtney Kardashian, Kim Kardashian, Khloé Kardashian, Kendall Jenner y Kylie Jenner.

También son reconocibles los platos de la colección Carnets d’Equateur Dinnerware de Hermes , con imágenes de jaguares, guacamayos y panteras pintadas por el naturalista Robert Dallet, y cuyo precio oscila entre los US$ 560.00 a US$ 2.030.00 por pieza.

De igual forma, hay porcelana blanca Herbarium de Gucci, con diseños de ramas de cerezo, hojas y flores, inspirados en telas vintage. Fabricados y traídos desde Italia una tetera para té cuesta US$ 620.

PUEDES VER: Kim Kardashian se envolvió en cinta de embalaje para asistir al desfile de Balenciaga

El regreso de las Kardashian

Kris Jenner mostraría más de los lujos de su mansión en el nuevo reality que estrenaran en abril, “The Kardashians”, a través de Hulu.

Esta nueva temporada, la 21 si se cuenta como secuela de las 20 anteriores de “Keeping Up With the Kardashians” en E!, se centraría en el mediático divorcio de Kim Kardashian y Kanye West, así como la apasionada relación de Kourtney Kardashian y Travis Barker.

.