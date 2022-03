Bruno Pinasco y su singular reacción luego de que Michael Bublé le dijo que tenía 15 años

Bruno Pinasco, conductor de “Cinescape”, vivió un divertido momento con el actor Michael Bublé durante una videollamada. Ambos conversaban sobre la reciente producción del artista cuando el presentador se sonrojó luego de un comentario del intérprete.

Al iniciar la charla, lo saludó sin sospechar que recibiría un curioso halago del canadiense por su aspecto juvenil. “Hey, Michael! Estoy super feliz de conocerte. Hago estas entrevistas desde hace 22 años. Soy un gran fan tuyo, y honestamente estoy muy contento de conocerte finalmente”, le dijo el hijo de ‘Rulito Pinasco’.

“ Eso es imposible porque tú tienes 15 años, ¿no? ”, fue la devolución en español del actor de 46 ocasionando risas a la figura de América Televisión.

Bruno Pinasco tiene 47 años. Foto: Instagram

Así reaccionó Bruno Pinasco

Al verse puesto en aprietos, Bruno solo atinó a decirle: “¿De qué estás hablando?”. Luego de la broma, ambos comenzaron en lleno a dialogar sobre su trayectoria artística.

El pasado 1 de diciembre, el conductor de Cinescape celebró sus 47 años. Él, quien reveló hace años su orientación sexual en el Día del orgullo LGBTQ+, ha tomado con humor las bromas sobre su edad.

Bruno Pinasco y su encuentro con Peter Dinklage

Durante una edición de “Cinescape”, Bruno Pinasco recordó una anécdota con Peter Dinklage, protagonista de “Juego de tronos”. Fue durante una entrevista a Giovanni Ciccia y Carlos Carlín para su programa de televisión.

Según contó, sufrió un mal trato por el intérprete mientras cubría la alfombra roja de una gala de los premios Emmy Latinoamérica.

“Lo veo ahí sentado solito, con su ternito gris. Me acerco y le digo: ‘Hola, para tomarnos una foto’. Me dijo: ‘¡Déjame en paz, sal de acá!’. Me botó horrible, con razón estaba el tipo solo. Me trató horrible, le dije: ‘Perdón’ y me fui. Lo vi tan solito, pero me mandó al cacho, fue a los gritos”, recordó el presentador.