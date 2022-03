Gaela Barraza cuenta por qué debe ganar Miss Perú La Pre: “Es algo que realmente me apasiona”

Gaela Barraza está muy entusiasmada por su participación en Miss Perú La Pre, sobre todo porque acaba de quedar seleccionada como una de las 40 finalistas. A través de las redes sociales, la hija de Carlos ‘Tomate’ Barraza reveló cómo se animó a concursar en el certamen de belleza y por qué razón debería llevarse la corona.

Inicialmente, la joven se presentó y dio algunos detalles sobre sus aficiones. “¡Hola! Soy Gaela Barraza y me gusta bailar, me gusta cocinar y dibujar”, expresó.

A continuación, la primogénita de ‘Tomate’ Barraza señaló qué espera lograr con su paso por el Miss Perú La Pre: “ Estoy en esta competencia porque siento que esto me va a hacer ganar una nueva experiencia y es algo que realmente me apasiona . Gracias por esta oportunidad y espero que pueda cumplir mi sueño”.

Gaela Barraza orgullosa de su participación en Miss Perú La Pre. Foto: Miss Perú La Pre/ Instagram

Gaela Barraza compite en el certamen de belleza con Kyara Villanella (hija de Keiko Fujimori) y Alondra Huarac (hija de Nilver Huarac).

Kyara Villanella sobre Miss Perú La Pre: “Una oportunidad para que me conozcan”

Al igual que Gaela, Kyara Villanella reveló qué busca al participar en el Miss Perú La Pre a través de un emotivo mensaje en redes sociales.

“¡Hola! Mi nombre es Kyara Villanella y tengo 14 años. Desde pequeña me ha encantando el arte, la poesía, hacer deporte y hablar en frente de otros. Estoy en este concurso porque es una oportunidad para que me conozcan no solo por fuera, sino por dentro, y que podamos mostrar nuestra belleza interior”, detalla la publicación en el Instagram oficial del certamen.

Kyara Villanella habla sobre su participación en Miss Perú La Pre. Foto: captura/Instagram

Alondra Huarac habla sobre su participación en Miss Perú La Pre

Alondra Huarac, hija de Nilver Huarac, habló sobre su paso por el Miss Perú La Pre. Según contó, desea ganar para poder crear una fundación para ayudar a personas de bajos recursos económicos.

“Soy Alondra Huarac Soto, tengo 16 años, me apasiona mucho el baile, el canto y la ciencia (...) Me importan mucho los animales, niños y adolescentes, por eso me es muy importante poder participar y ganar una de las coronas del MPLP, porque a través de ello tendría la oportunidad de llegar a más personas y de esa manera recibir apoyo para lograr uno de mis sueños, que es formar una gran fundación y poder ayudar a los que más necesitan”, expresó.