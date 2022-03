Residente acusa a J Balvin de querer censurar Bizarrap Session #49: “Amenazaron con demandarme”

“Bizarrap Session #49″, el nuevo tema de Residente, generó polémica por las referencias que hace el ex Calle 13 al reguetonero J Balvin. Un video de René Pérez salió a la luz donde cuenta que “un cantante” se enteró de este sencillo e intentó impedir de que se difundiera.

En el video, el intérprete de “Atrévete-te-te” reveló que fue amenazado, tanto él como a su disquera, por esta persona. Sin embargo, hizo caso omiso a las intimidaciones y lo lanzó este 3 de marzo.

Residente rapeando durante 8 minutos en la Music Session #49 de Bizarrap. Foto: canal de YouTube / Bizarrap

Residente revela que quisieron censurarlo

“ Cuando te metes con personajes urbanos, te pasan estas cosas ”, dijo el músico en el clip de poco más de minuto y medio de duración que compartió en sus redes sociales.

“En estos días iba a sacar un tema, donde hablo de muchas cosas que para mí son importantes dentro de la música. Al final, le dediqué un par de líneas aun pend*** urbano”, dijo Residente.

¿Por qué Residente es tendencia mundial y qué tiene que ver J Balvin?. Foto: J Balvin / Instagram

Residente ignoró intimidaciones

Relató que buscaron muchas formas de querer censurarlo, hasta se comunicaron con su disquera. “Este se enteró de que le estoy ‘tirando’. Y desde ese momento no ha dejado de llamar a todo el mundo para que me paren”, señaló.

“ Amenazaron con demandar a mi sello si yo sacaba el tema . Llamaron hasta el presidente de la disquera por una simple ‘tiradera’ que ni siquiera es completamente para él. Al final no me importa si me demanda, si no me ponen en los playlist. No me importa ser número uno en nada”, expresó René.