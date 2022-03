Ivana Yturbe tras estar distanciada de Samahara Lobatón: “Todo queda en el pasado”

Ivana Yturbe sorprendió al reunirse con Samahara Lobatón en su secuencia Los chismesitos de Ivana, del programa En boca de todos, de este miércoles 2 de marzo. Durante la entrevista, la influencer contó detalles de su faceta como madre primeriza, lo cual fue corroborado por la esposa de Beto da Silva, quien también compartió experiencias de su primogénita.

Las ex chicas realities se conocieron cuando fueron parte de Combate. Sin embargo, la amistad entre las jóvenes se vio afectada cuando la empresaria fue vinculada sentimentalmente con Jefferson Farfán. Tras anunciar su relación con el seleccionado, la hija de la ‘Blanca de Chucuito’ decidió distanciarse de la modelo.

Luego de varios años, Yturbe y Lobatón se reencontraron y lograron dejar sus diferencias en el pasado. “No puedo creer, amiga (…). Nuestras hijas nos despojaron de todo”, señaló la empresaria. “Todas las cosas que pasaron en el pasado ahí quedaron, porque ya no existe nada mejor que nuestros hijos”, agregó.

Modelo celebra un año de casada con Beto da Silva

El pasado 17 de enero, los esposos Ivana Yturbe y Beto da Silva celebraron su primer año de casados y se dedicaron románticos mensajes en redes sociales. “Yo le agradezco a Beto porque ha sido el mejor año de mi vida. Amo a mi familia con todo mi ser. Voy a luchar por ella siempre. La adoro, es lo mejor que me ha pasado”, comentó conmovida en En boca de todos. “Es una etapa maravillosa. Obviamente no todo es color de rosa, pero ahí estamos para salir adelante”, añadió.

Ivana Yturbe se muda a Trujillo con su familia

Luego de que el deportista consiguiera ingresar al equipo de fútbol César Vallejo, la modelo no dudó en acompañar a su esposo junto con su pequeña hija, Almudena, en una casa totalmente nueva en una exclusiva zona de la ciudad. Ivana Yturbe comentó que se había mudado a El Golf, una de las urbanizaciones más lujosas. Al escuchar el nombre de la zona, Mariella Zanetti no dudó en comentar. “¿En esa zona pituca?, no te pases”, dijo.