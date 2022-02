Génesis Tapia pide ayuda a ‘Orejas’ Flores y a Ana Siucho para reclamarle al padre de su hija

Cree en la justicia. La futura abogada Génesis Tapia remeció las redes sociales el día de ayer, 25 de febrero, cuando reveló que denunció a su expareja y padre su mayor hija, Ray Van Hemelrijck, por supuestamente no querer cumplir con la pensión alimentaria, pues el hombre pidió la nulidad del proceso de alimentos.

La exbailarina publicó un extenso mensaje en su cuenta de Instagram donde asegura que se mantendrá vigilante para evitar que se cumplan con los derechos de su pequeña.

“Como madre y futura abogada velaré sin cansancio por los derechos de mi hija. Piensas que puedes burlarte de la justicia peruana. Estaré vigilante junto a mi abogado en todo el proceso y no me importa cuánto demore o lo que tenga que gastar para defender lo que le pertenece a mi hija”, se lee en el mensaje.

Génesis Tapia enfrentada con padre de su hija mayor. Foto: captura/Instagram

Génesis Tapia pidió ayuda a ‘Orejas Flores’ y Ana Siucho

En otra de sus historias de Instagram, reveló que su expareja es el representante y amigo del futbolista Edison ‘Orejas’ Flores, por ello aprovechó para enviarle un mensaje al seleccionado nacional y a su esposa, Ana Siucho para ver si así decide responder.

"Hay que ver si Edison Flores, que al parecer es íntimo del padre de mi hija, le avisa que esta canallada no se hace a su propia sangre", escribió Génesis Tapia. Foto: Ray Van Hemelrijck/Instagram

“Ya que el jugador Raziel García no le avisó a su representante (padre de mi hija) sobre esta situación, hay que ver si Edison Flores, que al parecer es íntimo del padre de mi hija, le avisa que esta canallada no se hace a su propia sangre o tal vez, Ana Siucho, su esposa, se ponga en mi lugar como madre y si tiene en su círculo íntimo a esta clase de personas, que le aconsejen a cumplir sus obligaciones”, expresó.

Génesis Tapia revela el motivo por el cual prefiere no comentar su caso en programas televisivos

Personajes de la farándula suelen acudir a programas de espectáculo para realizar denuncias públicas sobre diferentes temas; sin embargo, esta no fue una opción para Génesis Tapia.

“La verdad es que no he aceptado presentarme en ningún programa de televisión porque mi hija está grande y no sabe de este problema. Mi juicio de alimentos lo gano en el juzgado no en los programas de espectáculos. Y, si comparto lo que me está pasando ahora en redes es porque muchas madres de familia me siguen y el mensaje es claro, jamás te rindas”, escribió en una parte del mensaje.

Génesis Tapia asegura que ganará el juicio de alimentos en el juzgado y no en programas de TV. Foto: Génesis Tapia/Instagram

Asimismo, explicó el por qué decidió escribir también sobre las personas que forma parte del círculo social de su expareja Ray Van Hemelrijck como Edison Flores. “Y el motivo por el que menciono a personas cercanas al padre de mi hija es porque considero que pueden tener consejos apropiados con esta persona que está actuando mal”.