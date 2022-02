Karen Shwarz en desacuerdo con Magaly Medina tras asegurar que la TV es una selva

Karen Schwarz fue la invitada especial en el último programa de Mujeres al mando de este viernes 25 de febrero. Luego de su aparición en el set, la conductora recibió la sorpresa de una videollamada de Magdyel Ugaz, quien también fue parte del espacio de Latina Televisión. Ante ello, la exreina de belleza aclaró que la TV no es una jungla, tal y como lo había mencionado Magaly Medina.

“Siempre escucho que dicen que la televisión es una jungla. Señores, no es una jungla; somos seres humanos que sentimos, pensamos, queremos, amamos y nos equivocamos. Jungla solamente los animales y aquí no hay animales, hay seres humanos”, precisó.

El comentario de la presentadora de Yo soy llega después de que la popular ‘Urraca’ tildara a la televisión como una jungla. “Hay que resistir porque este es un mundo de fieras y toda la vida lo he dicho. En esta selva solo el más fuerte sobrevive”, aseveró Medina cuando se refirió al caso de Luciana Fuster y su mensaje en redes sociales, donde denunciaba la campaña de odio en su contra.

Conductora emocionada con la presentación artística de su hija Antonia

La esposa de Ezio Oliva compartió un tierno momento en sus redes sociales, donde la protagonista fue su hija Antonia. “Orgullosa de ti, mi amor. No sabes cómo amé y esperé este día para ver tu primera presentación. Te amo, mi chiquitita. Terminaste esta linda experiencia y ahora empezamos el kinder. ¡Ye!”, escribió en su cuenta de Instagram junto a unas fotografías, donde se ve a la menor participar en actividades de gimnasia, trapecio, música e incluso de equilibrio en telas aéreas.

Karen Schwarz dedica mensaje a su hija. Foto: captura Instagram

Karen Schwarz ‘encara’ a Nicolás Galindo tras ser acusada de no dejarlo hablar

El actor y la modelo son los presentadores de Yo soy; sin embargo, Karen Schwarz fue acusada de no dejar hablar a Nicolás Galindo en las ediciones del reality de canto. “Oye, dicen que no te dejo hablar, ¿es cierto?” a lo que el artista respondió. “Tú solo me ayudas. Eres maravillosa”, detalló. “Bueno, ya saben. Para la gente que me dice: ‘no lo dejas hablar’, sí lo dejo hablar. Por supuesto que sí”, se le escucha a la ex Miss Perú en una de sus historias de Instagram.