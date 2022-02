J Balvin explica a sus seguidores por qué le tuvieron que poner suero en la clínica

J Balvin publicó un video en sus redes sociales donde se le ve recostado en la cama de una clínica recibiendo suero. Este hecho preocupó a todos sus seguidores, por lo que se vio en la necesidad de explicar el motivo por el que tuvo que acudir a un centro médico.

Como se recuerda, la madre del cantante atraviesa por un difícil momento, debido a que su salud se ha visto afectada al contagiarse de la COVID-19, por lo que ha tenido que ser hospitalizada. Ello provocó que el colombiano no pueda descansar por tener que estar al cuidado de su progenitora.

Por ello, el cantante grabó un clip donde cuenta qué le sucedió para poder tranquilizar a todos sus fans.

¿Qué le pasó a J Balvin?

Mediante sus historias de Instagram, el artista urbano mencionó que sufrió una descompensación por falta de descanso.

“Ahorita estaba en la clínica, me pusieron suero, me dijeron que era por no dormir, pero no es nada grave, aquí lo que importa es mi mamá, gracias a todos”, contó J Balvin.

J Balvin al pendiente de su madre, quien está hospitalizada por coronavirus

“Otro día más, ya dije o nos quedamos o salimos los dos. Gracias por sus oraciones, no es cuando nosotros queramos es cuando tenga que pasar. En esto es paciencia y tiempo, los avances son lentos y toca ponerse en la realidad”, escribió en sus historias de Instagram.

J Balvin pide oración para su mamá

Hace unos días, J Balvín reveló que su madre había sido derivada a UCI, porque su salud se complicó tras su contagio de coronavirus. Por ello, pidió a sus seguidores que oren por ella.

“No sé ni qué decir. Solo pido oraciones para mi madre, realmente las necesita. La vida es así, misteriosa e impredecible. Gracias a todos los que mandan saludos para mi madre. Lastimosamente, está en cuidados intensivos: empeoró la situación, pero nada, eso es parte de la vida”, indicó.