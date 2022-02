Peter Fajardo tomará acciones legales contra Greg Michel por asegurar que le propuso salir

Greg Michel volvió a presentarse en el set de Amor y fuego para hablar sobre Peter Fajardo y revelar que años atrás lo invitó a salir en repetidas ocasiones. De acuerdo con el belga, el famoso productor le extendió las propuestas luego de que pasara un casting para ingresar a Esto es guerra.

El miembro del equipo de producción de EEG amenazó al modelo en vivo y reveló que tomará acciones legales.

El comunicado de Peter Fajardo

Greg Michel se encontraba comentando sobre el vínculo cercano que tienen algunos chicos reality con Peter Fajardo cuando se vio interrumpido por un inesperado anuncio.

Se reveló que el ejecutivo de América TV envió un comunicado al equipo de prensa de Amor y fuego, con el objetivo de poner fin a las declaraciones del modelo. Según Fajardo, la entrevista previa del fisiculturista daña la imagen de Esto es guerra a pocas horas de su estreno.

“Ante las declaraciones emitidas sobre mi persona por Greg Michel en el programa Amor y fuego, me veo en la necesidad de anunciar que tomaré acciones legales contra el señor y contra las personas que sean cómplices de este delito. Dicha información no corresponde a la verdad y es lamentable que no se haya verificado o presentado pruebas de lo que se dice públicamente”, leyó Gigi Mitre en vivo.

¿Qué dijo Greg Michel sobre Peter Fajardo?

Greg Michel generó controversia en la farándula luego de explicar por qué no ingresó a Esto es guerra a pesar de que se lo propusieron en alguna ocasión. Según indicó el modelo de origen belga, Peter Fajardo no lo llamó luego de un casting debido a que rechazó salir con él en varias oportunidades.

En la emisión de Amor y fuego, el fisicoculturista también precisó que el productor habría tomado represalias al vetarlo por negarse a aceptar sus propuestas. “Le rechacé varias de las ofertas de salida, al cine, de la comida”, se escuchó en un avance del programa.