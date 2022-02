Natalia Salas defiende a mascotas: “No hay por qué abandonarlos por la llegada de un bebé”

Natalia Salas dedicó una especial publicación a sus cuatro felinos y envió un fuerte mensaje a aquellas personas que abandonan o dejan a sus mascotas ante la llegada de un bebé. Ante la celebración del Día del Gato, reflexionó sobre el lugar que ocupan los animales en su familia y la relación que tienen con su hijo.

El mensaje fue publicado luego de que Deyvis Orosco se viera envuelto en una controversia por inscribir a sus dos perros, Wacatay y Wacamole, en una guardería canina por más de tres meses. Según contó el cumbiambero, tomó la decisión porque su hogar se encuentra en modificaciones.

Natalia Salas celebra a sus mascotas

Natalia Salas contó en su cuenta de Instagram que desde que decidió incluir a sus mascotas en su familia tenía claro que no se trataba de algo pasajero o momentáneo.

“Cuando decidí adoptar a Tumi (hace 9 años) sabía que era para toda la vida. Tupac de 8 años, el Cholo de 7 y Pocoño de 6 años, son los hermanos peludos de nuestro Leandro”, escribió.

Muchas personas me escribían cuando estaba embarazada ‘aconsejándome’ que me deshiciera de ellos. Nunca fue una posibilidad. La familia es para siempre y estos gordos peludos son parte de la mía. No hay por qué abandonar a una mascota por la llegada de un bebé ”, agregó en la mencionada publicación.

Usuarios respaldan a Natalia Salas

Tras difundir el mensaje, muchas personas respaldaron a Natalia Salas y la aplaudieron por inculcarle a su hijo el amor y respeto por los animales.

“Aplausos para ti, las mascotas son parte de la familia y nunca se los abandona. Tu Leandro va a crecer y será una persona de muchos valores”, se lee en la plataforma.