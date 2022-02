Luciana Fuster pide detener ataques de odio contra ella: “No más agresión, no estoy bien”

Luciana Fuster rompió su silencio y compartió un comunicado denunciando el bullying que recibe tras iniciar su relación Patricio Parodi, expareja de quien fue su amiga Flavia Laos. La influencer pidió detener los ataques en su contra porque también tiene derecho a una vida tranquila.

“ Basta, por favor. Me callé mucho tiempo. Intenté normalizar lo que hacen conmigo y con muchas mujeres, excusándolos yo misma con lo que me hicieron creer ‘eres figura pública y tienes que aceptar lo que diga de ti’”, expresó en una serie de mensajes que puso en Instagram.

Luciana Fuster teme caer en depresión

La joven dijo tener miedo por caer en una posible depresión; mencionó que no sale a la calle y expresó su repudio a quienes tratan con daño a las personas.

“ No más agresión y maltrato psicológico. No estoy bien. Tengo miedo de lo que están haciendo con mi nombre y reputación. Tengo miedo de salir a la calle. Tengo miedo de lo que me pueda hacer por odio. En mi casa no salgo de mi cuarto ni paro de llorar”, acotó.

“Es horrible tener que hacer como si estuviera bien e intentar creérmelo. Tengo miedo de caer en depresión. Mi trabajo es en la radio, TV y las redes, y tengo que estar sonriendo y con energía, siempre. Recibo muchas palabras de odio y ataques a diario”, agregó en el mensaje.

Comunicado de Luciana Fuster. Foto: captura/Instagram

Pide respeto a su privacidad

Así también, señaló que no todo lo que se dice en la televisión es cierto. “El país entero sabe lo que están haciendo y más allá de que algunos puedan creer las mentiras de ciertos programas y otros no, las autoridades siguen permitiendo que se maltrate a una mujer”, resaltó condenando estos ataques.

“ Nunca vi una campaña de bullying y odio tan grande en ningún país del mundo . Es algo inaceptable. Duele mucho”, manifestó la joven.

Finalmente, mencionó que pese a ser figura pública, tiene derecho a que se respete su privacidad y dignidad. Detrás del personaje o figura pública existe una Luciana Fuster humana. El personaje sigue, la persona se destruye”, sentenció Luciana Fuster.