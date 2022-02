Rafael Cardozo recuerda su paso por Esto es guerra: “Ahí me hice conocido y cambié mi vida”

Rafael Cardozo es uno de los nombres más voceados para la nueva temporada de Esto es guerra, que regresa a la pantalla de América TV el lunes 21 de febrero. Tras el avance del programa de competencia, el ex chico reality ha revelado que hasta el momento no ha recibido ninguna oferta de parte de Peter Fajardo, y que espera ver nuevos integrantes en el set.

El futuro esposo de Cachaza mencionó que, a pesar de su edad, se siente seguro de dar la talla en los retos del programa. Sin embargo, tiene ciertas condiciones para ser parte de los 10 años del reality, ya que guarda buenos momentos al lado de sus compañeros, porque, indica, ahí fue donde se hizo conocido.

“Hasta hoy (sábado) no he tenido ninguna comunicación; hasta el momento, no voy a estar, si regreso debo poner mis cláusulas en el contrato. Si regreso, voy a pedir que no estén algunas personas, no hay nada personal, es para que el programa vuelva a ser lo de antes. Yo tengo un gran cariño, porque ahí empecé, me hice conocido y cambié mi vida” , contó a El Popular.

Modelo revela sus planes de matrimonio con influencer

Tras 11 años de relación, el modelo le propuso matrimonio a Carol Reali, y desde entonces se han visto muy emocionados con la llegada del gran día. Durante entrevista con La República, Rafael Cardozo contó los planes de su matrimonio con Cachaza. “En cuanto a la fecha de la boda, todavía no tengo, pero espero que sea este año. Este año me caso”, reveló.

Rafael Cardozo revela que sí formaría una familia con Carol Reali. Foto: Instagram.

Rafael Cardozo arremete contra Esto es guerra

El regreso de Esto es guerra por sus 10 años al aire ha emocionado a los seguidores del programa. No obstante, Rafael Cardozo ha sido uno de los críticos del reality de competencia. “Los históricos somos cuatro: Yaco, Gino Pesaressi, Nicola y yo, somos los históricos en los hombres, pero ahí (promoción) solo vi a Yaco y Pesaressi. Si yo iba, sabían que les iba a contar las cosas en la cara”, comentó en su espacio radial de Onda cero.