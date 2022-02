Patricio Parodi negó haber pagado para ser parte de Los rostros más bellos: “Jamás lo haría”

Hace poco más de una semana, se dio a conocer que Patricio Parodi fue nominado por segunda vez consecutiva a la competencia internacional de beldad, en la que venció a Mario Casas y Zac Efron en el 2021. A propósito de su nominación en la competencia de Los 100 rostros más bellos del 2022, realizada por la casa creadora TC Candler & The Independent Critics, el programa Amor y fuego emitió un informe el último 16 de febrero que indicaba que el ex chico reality habría pagado una suma de dinero para lograr formar parte de la célebre enumeración en cuestión.

El programa de espectáculos señaló que en una publicación de la página de TC Candler había un cartel pequeño con el texto: Patreon nomination. Sobre el significado de este mensaje, la página respondió: “Ellos pagan por ser miembros y tienen nominaciones garantizadas todos los meses”.

Amor y fuego acusó a Patricio Parodi de haber pagado para ser nominado en concurso de belleza. Foto: captura Willax

Tras ello, fanáticos del popular ‘Pato’ cuestionaron su presunto actuar, pues no consideraron que era algo justo en una competencia; hasta que hoy, 17 de febrero, la pareja de Luciana Fuster hizo la dinámica de contestar una gran cantidad de interrogantes por parte de sus seguidores por medio de una encuesta en la plataforma social Instagram.

PUEDES VER: Patricio Parodi nominado por segunda vez consecutiva a Los 100 rostros más bellos

Patricio Parodi niega haber pagado para participar del concurso

En medio de las preguntas, un usuario cuestionó: “¿Por qué dijiste que ‘gracias al público’ por elegirte en concurso de rostros si pagaste?”.

La respuesta de Patricio fue: “Jamás he pagado ni pagaría por nada así, yo me enteré porque algunos seguidores me etiquetaron en la publicación, y la misma empresa me mandó un DM diciendo que estaba nominado por 2do año, ¿cómo fue? No tengo la menor idea”.

Su respuesta estuvo acompañaba de un video boomerang de él moviendo la cabeza a modo de negación por lo que se le increpaba.

Patricio Parodi se defiende de señalamientos

Asimismo, el exintegrante de Esto es guerra colgó una nueva historia en su cuenta de Instagram, y adjuntó una captura de pantalla que evidenciaba su descargo sobre los hechos.