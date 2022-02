Melissa y Anthony habrían enviado indirecta a Paula Manzanal tras audios en Magaly TV

Melissa Paredes y Anthony Aranda cada día se muestran más unidos que nunca sin afectarles lo que se dicen de ellos o de los recientes audios y mensajes publicados por Paula Manzanal en Magaly TV, la firme. Ahora, el programa de Medina aseguró que la pareja habría lanzado una indirecta a la influencer mientras disfrutaba de la playa.

Tras revelarse las conversaciones entre el bailarín y la modelo, la ex Miss Perú pidió los dejen en paz, ya que cuando empezó hacer videos de Tik Tok con Aranda, en setiembre de 2021, no existía un vínculo amoroso entre ambos. Ahora, la pareja se muestra más cariñosa que nunca y utilizaron una canción que estaría dirigida a Manzanal.

En el clip que compartieron en sus historias de Instagram se les ve cantar una parte de la canción “Solo de mí” de Bad Bunny. “A ti nadie te llamó, arranca. ¿Bebé de qué cojone? Eso fue ayer. Sorry, te tocó perder. Me vio con otra y se mordió. Dime, mami, ¿qué te dio?”, se escucha.

Magaly Medina revela que existe nueva conversación entre el bailarín y modelo

El último 16 de febrero, la presentadora de espectáculos asombró a sus seguidores al contar que posee un nuevo chat entre el bailarín y la influencer que data de 14 de octubre de 2021; es decir, cinco días antes de que saliera a la luz el ampay de la actriz. “Bueno, pero hemos visto que los audios fueron el 21 de setiembre, el ampay fue el 19 de octubre, y la última conversación que el ‘Activador’ tiene con Paula Manzanal es del 14 de octubre, conversación que no hemos puesto al aire, pero sí hay una conversación del 14 de octubre”, precisó.

Melissa Paredes se pronuncia tras mensajes de Paula y Anthony Aranda

Los audios y mensajes de Paula Manzanal difundidos en el programa de Magaly Medina, al parecer, no le habrían afectado para nada a la protagonista de Ojitos hechiceros. En la misma noche del avance de las conversaciones, Melissa Paredes decidió salir a cenar con Anthony Aranda por el Día de San Valentín; sin embargo, decidió arremeter contra quienes buscan hacerle daño a su relación. “(...) ¡Ya déjennos en paz! No sé por qué se empeñan en hacer parecer algo que no es. De hecho, el ampay fue en octubre y eso (los audios) fue en setiembre. Anthony está tranquilo y yo igual; estamos felices”, comentó para Trome.