Ed Sheeran: conoce la historia detrás de su exclusivo reloj, el ‘Nautilus 5711′

El popular intérprete de Perfect, Ed Sheeran, está de cumpleaños y a lo largo de su carrera artística ha resaltado por su talento, y también por un peculiar gusto: los relojes de lujo. “Es algo que comencé a comprarme como hitos en mi vida cuando sucedía algo” , reveló durante una entrevista para la BBC Radio 2 en 2021. Las firmas como Patek Philippe, Rolex, Richard Mille o Tudor están entre sus favoritas.

Su última compra, por tanto, no podía ser la excepción de la exclusividad: el Tiffany-Blue Patek Philippe Nautilus 5711. Se trata de una edición muy especial creada a partir de una colaboración entre Nautilus de Patek Philippe y la prestigiosa joyería Tiffany & Co. Su valor es de 46.625 euros y LeBron James, Di Caprio y Rafa Nadal son algunos de los famosos que también tienen la pieza.

¿Cuál es la historia detrás del ‘Nautilus 5711′?

Durante la misma conversación para la emisora del Reino Unido, el cantante confesó que empezó a gustar de los relojes gracias a John Mayer. “Siempre ha sido alguien a quien he admirado; también admiro a Eric Clapton, quien además es coleccionista. Creo que es un efecto dominó a lo largo de las generaciones”, bromeó.

Pero fue hasta el 2022 que narró para el medio Hodinkee la historia detrás de su último elemento de colección: “Me pusieron en la lista de espera de Tiffany en el año 2015 y pensé que vendría cuando tocara. Hace un año me llamó la chica y llegó la misma mañana que nació mi hija”. Se refería al exclusivo Tiffany-Blue Patek Philippe Nautilus 5711, un artefacto que solo 170 personas poseen en todo el mundo.

El ‘Nautilus 5711′ ahora forma parte de la colección personal de Ed Sheeran. Foto: difusión

“Es verdad que cuantos más relojes compras, más arriba estás en las listas de espera. Yo tuve que esperar cinco años para conseguir ese reloj. Llevo comprando relojes desde hace 10 años y no consigo las cosas al instante”, ha enfatizado el también compositor.

Cuando en el 2021 Ed Sheeran fue cuestionado sobre la cantidad de relojes que tenía en su posesión, prefirió no contestar. “Uh, no deberíamos entrar en eso. Son demasiados”, admitió y dejó entrever, así, que una de las razones por las que no entró en detalles fue para evitar ser centro de atracción de ladrones.