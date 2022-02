Adele asegura que sí llevará a cabo los espectáculos de su residencia en Las Vegas

Adele habló sobre su residencia en Las Vegas. Durante una reciente entrevista, la cantante dio actualizaciones del tema y logró calmar a sus seguidores. La cantante, quien deleitó a todo el público presente en los BRIT Awards 2022, reveló que sí realizará sus presentaciones programadas en Estados Unidos.

¿Qué dijo Adele sobre su residencia en Las Vegas?

La cantante fue invitada a The Graham Norton show, el último viernes 11 de febrero. Dentro de la lista de preguntas que se le hizo a Adele, el entrevistador quiso precisar sobre lo que ocurrió con su gira programada en Las Vegas.

La intérprete de “Easy on me” se mostró tranquila al explicar que sus conciertos son más que ella cantando en solitario y que, si quería hacer un verdadero espectáculo para sus seguidores, debía posponer todo hasta que su equipo estuviera recuperado de la COVID-19.

“Hice todo lo que pude. Realmente, pensé que sería capaz de lograr algo más a tiempo, y por eso fue tan de último minuto. Lamento haber esperado hasta el último minuto para cancelar la gira, pero simplemente no estaba lista para dar el show. Hubiera sido un espectáculo realmente mediocre, y no puedo hacer eso. La gente lo notará y dirá ‘Ella no quiere estar haciendo esto’. Nunca he hecho algo así en mi vida, y no voy a empezar ahora”, señaló.

Adele lució anillo en los BRIT Awards 2022 y causó rumores de posible compromiso

Durante el 8 de febrero, Adele fue una de las protagonistas en la alfombra roja de los BRIT Awards 2022. La artista lució un lujoso vestido para el evento. Sin embargo, lo que más llamó la atención de sus seguidores y la prensa fue el anillo que portó en su dedo anular izquierdo.

El anillo que usó Adele llamó la atención de la prensa global. Foto: Page Six

Si bien la noticia provocó el inicio de una ola de rumores sobre un posible compromiso secreto con su novio Rich Paul, la cantante no ha salido a declarar sobre el asunto.