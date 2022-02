Karla Tarazona sobre Anthony Aranda y Melissa Paredes: “Lo que empieza mal, mal termina”

Desde su divorcio con Rodrigo Cuba, Melissa Paredes y Anthony Aranda se han convertido en tal vez la pareja más mediática del espectáculo nacional y no solo por el amor que se juran en redes, sino por diversos escándalos que los rodean. Ahora el bailarín volvió a ser el centro de la polémica luego de los audios difundidos por Paula Manzanal a través del programa de Magaly Medina; en ellos se le oye al coreógrafo bastante interesado en la rubia modelo.

Por ello, diversas personalidades volvieron a opinar sobre este turbio romance como fue el caso de Karla Tarazona. La actual conductora de Panamericana Televisión conversó con El Popular y señaló que lo que mal empieza, mal acaba, en clara referencia a cómo inicio la historia de amor entre ‘Meli’ y el ‘Gato Activador’.

PUEDES VER: Anthony Aranda deja atrás las polémicas y sorprende a Melissa Paredes con tierno detalle

Karla Tarazona opina sobre Melissa Paredes y Anthony Aranda

“Uy, no; yo me muero si me caen unos audios así, pero ya todos sabemos cómo viene la situación. Paula lo dijo, el otro salió a defenderse y la otra salió fregándolo con los audios, pero es así, es mejor quedarse calladito y que las cosas pasen solas”, manifestó.

“De qué estamos hablando si él estaba picoteando por aquí y por allá a ver quién caía primero... como dicen, lo que empieza mal, mal termina y como yo siempre digo: el tiempo da las mejores respuestas. Calladito uno espera sentadito y las cosas se van dando”, agregó.

¿Qué dice Anthony Aranda en su audio a Paula Manzanal?

Los audios revelados por Magaly Medina dejan mal parado a Anthony Aranda, ya que en ellos se escucha el interés que tenía por Paula Manzanal. Pero, pese a lo evidente de las pruebas, Melissa Paredes minimizó el hecho y pidió a los reporteros de la ‘Urraca’ que los dejen disfrutar del día del amor cuando fueron consultados sobre el tema.

“Siento que solo me hablas para reclamarme cosas, no te siento interesada la verdad. No siento que te intereso o me extrañas. Tienes quizás una manera distinta de expresarlo, pero yo no lo siento”, se le oye decir al coreógrafo.