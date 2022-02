Austin Palao se enfrenta a Chris Hemsworth por el título del ‘Rostro más bello del 2022′

Austin Palao aparece en la más reciente actualización del portal TC Candler & The Independent Critics de los candidatos a su famosa lista The 100 Most Beautiful Faces & The 100 Most Handsome Faces of 2022.

Los nominados fueron anunciados a través del Instagram, el 14 de febrero, y junto al intérprete de “Tú me encantas” también figura al actor británico Lucien Laviscount, el modelo y actor turco Burak Deniz y el cantante iraní Amir Maghare.

¿Quiénes compiten con Austin Palao en The Most Handsome Faces 2022?

Esta sería la primera vez que TC Candler considera a Austin Palao entre los candidatos a su ranking, siendo el segundo peruano nominado este año. Una semana atrás, el portal anunció el ingreso por segundo año consecutivo de Patricio Parodi. El integrante de EEG logró llegar al puesto 62 en el ranking The 100 Most Handsome Faces of 2021, superando en posición a Zac Efron.

Mientras tanto, en la lista de candidatos para 2022, figuran la estrella de Hollywood, Chris Hemsworth. El actor australiano viene apareciendo en la lista al ‘Rostro más bello’ desde 2018.

Otro fuerte contrincante es el británico Henry Cavill, que fue nominado al actor más sexy en la premiación The NewNowNext-Awards de 2012.

Austin Palao es nominado por primera vez al ranking The Most Handsome Faces 2022. Foto: TC Candler/Instagram

¿Qué peruanos quedaron entre los rostros más hermosos del 2021?

El 2021, TC Candler & The Independent Critics consideró en su lista a tres peruanos Andrés Wiese, Patricio Parodi y Hugo García. Este último alcanzó la mejor posición al colocarse en la posición 34, por debajo del deportista italiano Marcell Jacobs y por encima de la estrella K-pop, Jin del grupo BTS. Andrés Wiese se aferró en el puesto 52 y Patricio Parodi Costa quedó en la posición 62.