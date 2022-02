Josimar y sus ‘cachuelos’ antes de la fama: “Trabajé vendiendo pollo deshilachado y marcianos”

Josimar se ha convertido en uno de los principales exponentes de la salsa nacional y, gracias a su talento para el canto, ha sabido cautivar a millones de personas alrededor del Perú y el mundo. A pesar que actualmente goza de la fama y el éxito, su vida no siempre ha estado rodeada de lujos y escenarios.

El artista recordó en una entrevista lo duro que ha tenido que trabajar para poder llegar a convertirse en un cantante profesional y contó que, incluso, tuvo que vender productos como ambulante.

Josimar habla sobre su pasado

En una conversación con el portal 247, Josimar reflexionó sobre los momentos que atravesó en su niñez y sus primeros trabajos en el mundo artístico. Según comentó, las personas notaron su talento cuando cantó en la fiesta de cumpleaños de un familiar; sin embargo, ya había realizado algunos ‘cachuelos’.

“Yo me fui a trabajar al Mercado Central, a Gamarra, fui ambulante en la Av. Abancay. Trabajé en la playa vendiendo pollo deshilachado y marcianos. He hecho de todo ”, dijo.

El salsero recalcó que sus padres siempre se aseguraron de darle todo lo que necesitaba pero él tenía la motivación de salir adelante por sí solo.

“No era porque me faltaba, mis papás gracias a Dios siempre trabajaron. Los dos eran policías. Siempre trabajaron para darnos lo mejor a nosotros, pero Josimar era un niño al que le gustaba trabajar, me gustaba ser muy independiente de niño y por eso me iba con mi primo a trabajar a todos lados”, agregó.

Josimar en concierto. Foto: Instagram

Josimar ya no quiere participar en El artista del año

No quiere volver. Josimar habló sobre la posibilidad de volver a concursar en El artista del año si es que es convocado por Gisela Valcárcel. El cantante, que actualmente reside en Estados Unidos con el fin de impulsar su carrera, desmintió regresar al famoso programa concurso.

Aunque indicó que no quiere pisar nuevamente la pista de baile, no negó que en algún momento pueda integrar el panel de jurados. “¿Para qué voy a regresar? Si ya gané… Ya no hay premio más grande para el que ha ganado. Descarto volver al programa como participante, como jurado podría ser, pero ganar dos veces ya sería pulpo”, dijo a Infobae.