‘Luisito Comunica’ denuncia que usaron su identidad para estafar a sus seguidores

Luis Artuno Villar es más conocido como ‘Luisito Comunica’ debido a su canal en Youtube. El blogger empezó creando videos en la mencionada plataforma, el contenido que publicaba trataba de los lugares que él conocía en cada viaje.

Hoy en día, Luisito es reconocido internacionalmente, es figura de varias marcas y es uno de los influencers con más seguidores en México; sin embargo, la fama no viene acompañada solo de cosas positivas, sino también de problemas a gran escala, y esto fue lo que le sucedió al ‘Rey palomo’.

¿Qué sucedió con ‘Luisito Comunica’?

Recientemente el mexicano dio a conocer que hay personas usando su identidad para estafar a través de redes sociales. En su cuenta en Instagram explicó detalladamente qué esta sucediendo y adjuntó videos y fotografías para que los usuarios puedan comprender el tema.

Asimismo, Luisito reveló que los estafadores crean perfiles en Facebook y las hacen pasar como propias del comunicador. En estas cuentas, los delincuentes piden descargar aplicaciones para participar en sorteos donde aparentemente ganarán fuertes sumas de dinero.

“Crean perfiles con nombres de personas conocidas, cantantes, influencers y sacan sorteos para que la gente baje aplicaciones y prometen premios de mil, 10 mil dólares. Es preocupante porque he visto varios con mi nombre. La gente cae, y cuando se dan cuenta de que los estafaron, van y ponen en la página oficial que Luisito los estafó. Claramente no era yo, era otra persona”, explicó el ‘Rey palomo’ advirtiendo de este problema a toda su comunidad.

¿Cuál fue la solución de Luisito?

Debido al conocimiento que tenía el influencer sobre varias cuentas, pidió a sus seguidores no dejarse engañar. Sin embargo, también mencionó que se encuentra en contacto con Facebook para que eliminen las publicaciones y denuncien a estos perfiles.

“Junto con mi equipo de administrador de Facebook hemos estado reportando varias cuentas, está difícil porque son muchas. Cuidado por ahí, si no ven la palomita azul, si no es el nombre como tal, no caigan. Quiero cuidarlos porque esas estafan están ahí afuera y mucha gente se está quejando de que está siendo estafada, y mucha gente cree que está siendo estafada por gente a quienes admiran y no es el caso. Mucho cuidado”, finalizó.