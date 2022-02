Valery Revello se confiesa sobre Sergio Peña: “Amo al papá de mi hija, me muero por él”

Luego de que Sergio Peña confirme que está separado de su esposa Valery Revello, la joven de 27 años emitió un comunicado en su cuenta oficial de Instagram, donde afirmó que el ampay de Amor y fuego no es cierto y que ella jamás le ha faltado el respeto a su matrimonio. En un fragmento, confiesa el amor que aún siente por el futbolista peruano.

“Amo al papá de mi hija, me muero por él y no me da vergüenza decirlo. Así no estemos juntos, me importa cinco pepinos. Lo que la gente piensa y diga, ustedes no saben todo lo que hice para salvar mi matrimonio, siempre soñé con mi familia junta, di mi 100%. Ha sido un año terrible para nosotros”, expresó.

Ampliamos en breve...