Karissa Shannon, conejita de Playboy, se sintió “horrorizada” al quedar embarazada de Hugh Hefner

Karissa Shannon y su hermana gemela Kristina saltaron a la fama con su participación en The girls next door, como novias de Hugh Hefner. No obstante, la playmate vuelve a ser noticia por las explosivas declaraciones que hizo a The Post, publicadas el 7 de febrero, donde reveló que el desaparecido fundador de Playboy las obligó a tener relaciones sexuales sin protección, por lo que ella quedó embarazada cuando solo tenía 19 años y el magnate 80.

Karissa Shannon: Hugh Hefner se salió con la suya

Karissa Shannon brindó un cruento relato donde denunció que Hugh Hefner la alcoholizaba para luego presionarla a participar en encuentros sexuales sin protección. En ese sentido, calificó como “una lástima” la muerte del empresario, ocurrida el 27 de septiembre de 2017 a sus 91 años, porque “se salió con la suya”, sin pagar por aprovecharse de mujeres vulnerables como ella.

Karissa Shannon abortó el hijo que esperaba de Hugh Hefner

“Era como si el diablo estuviera dentro de mí”, afirmó Karissa Shannon al tabloide The Mirror sobre los encuentros sexuales con el dueño de Playboy. En 2009, cuando se realizó análisis de sangre previo a su cirugía de aumento de senos, descubrió con horror que estaba embarazada.

”Estaba disgustada con mi cuerpo y sentí que había un extraterrestre dentro de mi estómago. No estaba teniendo sexo con nadie más, así que solo pudo haber sido su bebé”, aseguró.