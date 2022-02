Melissa Paredes no descarta volver a América: “No le cierro las puertas a nada”

A pesar de que ya pasaron algunos meses desde aquel sonado ampay con Anthony Aranda, Melissa Paredes continúa siendo cuestionada por su relación en cuanta aparición pública haga. La conductora estuvo este lunes en la presentación de una marca, donde volvió a dar detalles de su romance y sobre sus proyectos laborales.

La exesposa de Rodrigo Cuba fue consultada sobre una posible vuelta a América Televisión a pesar de su accidentada salida de América hoy. Asimismo, sus excompañeras Ethel Pozo y Janet Barboza han hablado en distintas ocasiones sobre su romance e incluso la ‘Rulitos’ afirmó que el coreógrafo intentó algo más con Paula Manzanal.

Melissa Paredes no descarta volver a América

Pese a todo lo mencionado, Melissa Paredes no descartó pegar la vuelta al canal de Santa Beatriz y señaló que no le guarda rencor a nadie.

“Con América me llevo súper bien. Tampoco se inventen. De hecho, fue una decisión de la persona en su momento, pero las cosas pueden cambiar. Yo no le cierro las puertas a nada. No tengo nada en contra de nadie. Volvería a todos los programas, porque yo no tengo rencor con nadie. Soy una chica que sale adelante, soy una mujer trabajadora. Tengo una hija por la que trabajar y salir adelante… Se tendría que presentar la oportunidad”, indicó para La República.

Melissa Paredes descarta que Anthony Aranda haya sido su amante

En la misma presentación, Melissa Paredes pareció perder los papeles cuando le preguntaron si Anthony Arada había sido su amante cuando los ampayaron. La conductora indicó que ella y Rodrigo Cuba saben toda la verdad y que, si la gente le quiere creer solo un versión, ya no es su problema.

“Si le quieren creer a la otra parte porque escribe un comunicado muy bonito, no es mi problema. En ningún momento mi relación fue clandestina y (él) no fue mi amante. Hay mucha gente de mi entorno que sabe la verdad”, indicó.