¿Quién es Gustavo Salcedo, el esposo de Maju Mantilla con quien llegó al altar hace 10 años?

María Julia Mantilla García o simplemente Maju Mantilla fue la ganadora del Miss Mundo 2004 y desde entonces logró aparecer en televisión nacional como actriz de telenovela y conductora de diferentes programas de entretenimiento. La exreina de belleza es una de las pocas personalidades públicas que no ha mostrado detalles íntimos de su familia, pues todo lo mantiene en absoluta reserva.

El pasado 6 de diciembre del 2021, los conductores de En boca de todos realizaron un homenaje a la también empresaria por conmemorarse 17 años desde que la coronaron como la mujer más bonita del mundo. En ese momento, la presentadora de televisión recibió el saludo especial de su esposo Gustavo Salcedo, quien se encontraba en su hogar, y recordaron que el próximo 4 de febrero cumplirían 10 años de casados. Por eso, en esta nota te contamos algunos detalles del padre de los hijos de Maju Mantilla.

Maju Mantilla conoció a su esposo en una sesión de fotos. Foto: Maju Mantilla/Instagram.

¿A qué se dedica el esposo de la exreina de belleza?

A pesar que no se conoce mucho de la vida de Gustavo Salcedo Ramírez-Gastón, en un momento se reveló que es ingeniero industrial y exdeportista de sculls, con el que llegó a participar en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004. Durante su entrenamiento para participar en el evento deportivo se detalló que ambos se conocieron. En ese entonces, Maju Mantilla se encontraba en una relación amorosa con un trujillano.

Maju Mantilla conoció a su esposo antes de ser Miss Mundo

La actriz, mediante una entrevista con Estás en todas, relató cómo fue que conoció a su esposo en el 2004, cuando realizaba una sesión de fotos. “En 2004 yo hacía algunos trabajos de modelaje en Lima. Hacía fotos de catálogos y en algún momento él apareció en mis fotos. En unos de los días de campaña él hizo de mi esposo para unas fotos. En el segundo día de trabajo me pidió mi teléfono, pero yo le dije que no porque tenía enamorado”.

Actriz cuenta detalles del inicio de su relación con empresario

Luego de haberlo conocido en una sesión de fotos, la conductora de televisión recordó el inicio de su relación con el exdeportista. “Me invitó a ver un partido de fútbol y le dijo que no. Luego me invitó al cumpleaños de su amigo y le dije que no. Entonces, ya no me volvió a hablar. No nos volvimos a ver hasta el 2005, tras ganar el Miss Mundo, y me dijo: ‘¿ahora sí me das tu número o tampoco me lo quieres dar?’, esta vez sí se lo di”, acotó para las cámaras de Estás en todas.

Sin embargo, su relación amorosa inició varios meses después. “Me llamó y me invitó a comer, luego a la discoteca y así empezamos a salir, hasta que en junio de 2005 empezó nuestra relación. ¡La hiciste, Gustavo!”, añadió.

La exMiss Mundo y el exdeportista se casaron en Trujillo

Antes de contraer matrimonio con el empresario, Maju Mantilla detalló cómo fue la romántica pedida de mano. Luego de dos años de noviazgo, la pareja se casó en la exclusiva casa hacienda Saldaña, en Trujillo. A la boda asistieron Olga Zumarán y Marina Mora. Además, Silvia Cornejo fue la testigo de su matrimonio civil.

“En la Navidad de 2010, él me pidió matrimonio. Yo soñaba con hacer mi boda en la catedral de Trujillo y así fue. En la iglesia había una misa previa a mi boda y la gente no se movió”, expresó muy emocionada al magazine de América TV.

Maju Mantilla y Gustavo Salcedo cumplen 10 años de casados

Tal y cómo lo mencionó en el programa En boca de todos, Maju Mantilla celebró 10 años de casada el último viernes 4 de febrero y junto a su esposo tienen planes de viajar a alguna parte del país, ya que aseguran ser una familia aventurera. Tras ello, los mensajes románticos entre ambos no se hicieron esperar.

“Hace 10 años, un día como hoy (4 de febrero) nos casamos. Recordando esta fecha tan bonita y todo este tiempo que está lleno de aprendizaje, risas, sueños, acuerdos, desacuerdos, experiencias, encuentros, desencuentros, alegrías, dos hijos hermosos; pero con un amor que quiere seguir creciendo”, escribió Maju Mantilla en su cuenta oficial de Instagram.

Maju Mantilla celebró 10 años de casada con Gustavo Salcedo. Foto: Maju Mantilla/Instagram.

El empresario Gustavo Salcedo también hizo lo suyo en sus redes sociales. “Después de 10 años con una mujer, madre y amiga maravillosa. El tiempo voló y con él vivimos sueños y aventuras. Que sigan los mágicos momentos. Love you @majumantilla”.