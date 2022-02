Karen Schwarz ‘cuestionó' a Nicolás Galindo: “Dicen que no te dejo hablar, ¿es cierto?”

Karen Schwarz se ha desarrollado como conductora de Yo soy desde hace muchas temporadas, pero en esta versión adjetivada como nueva generación está acompañada del reconocido actor Nicolás Galindo, quien debuta en este formato.

Por otro lado, seguidores de Schwarz y del artista le habían reclamado por ser supuestamente muy acaparadora y no darle espacio al presentador de 38 años. Por ello, la esposa de Ezio Oliva compartió unos videos en sus historias de Instagram donde le consultó: “Oye, dicen que no te dejo hablar, ¿es cierto?”.

Ante eso, Nicolás Galindo respondió tajante y risueño: “Tú solo me ayudas. Eres maravillosa”. Asimismo, Karen Schwarz continuó diciendo: “Bueno ya saben. Para la gente que me dice ‘no lo dejas hablar’, sí lo dejo hablar. Por supuesto que sí”. Minutos antes, los conductores bromearon con la cantidad de maquillaje que le ponían al excompañero de André Silva.

Nicolás Galindo evita que Karen Schwarz le ayude con la pauta

El actor Nicolás Galindo pasó un incómodo momento en Yo soy nueva generación al olvidar su pauta en el reality de imitación; sin embargo, no quiso recibir la ayuda de su compañera Karen Schwarz.

La influencer le señaló: ”Nico, es tu momento, o si quieres yo lo hago. No hay problema”. El artista respondió: “¡No! No me quites mi momento”, y tomó la pauta de Julián Zucchi para solucionar la situación..

Karen Schwarz se mostró emocionada por estar acompañada de Nicolás Galindo en Yo soy, nueva generación

Luego de la presentación de Nicolás Galindo como el nuevo jale en la conducción de Yo soy nueva generación, sus compañeros comentaron los contentos que estaban con su llegada.

Karen Schwarz le dio la bienvenida al actor Nicolás Galindo en la conducción de Yo soy: nueva generación. Foto: Karen Schwarz/captura

Entre ellos estaba Karen Shwarz, quien posteó una fotografía de ambos que decía lo siguiente: “Que felicidad poder contarles que @nigagando será mi compañero en la conducción en Yo soy, nueva generación. ¡Bienvenidooooo! Nos vamos a divertir muchísimo. Desde ya, eres parte de la familia de Yo soy”.