¡Se indignó! La protagonista de la recordada serie “La Tayson”, Vanessa Terkes, no pudo creer la respuesta que dio el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) frente a la denuncia que realizó Catherine Valer Montoya, hija del actual Presidente del Consejo de Ministros, Héctor Valer, por agresión física contra ella, su difunta esposa, Ana Montoya León, y una trabajadora de Agrobanco.

Terkes comentó en su cuenta de Instagram sobre el comunicado. “¿Se esclarezca? ¿Se investigue más? Indignada y molesta de que esta ministra de la Mujer sea la que nos ‘defienda’. Esto es una burla para todas nosotras” , se lee en la historia.

Vanessa Terkes indignada por respuesta del MIMP ante la denuncia de la hija del actual Premier Héctor Valer. Foto: Vanessa Terkes/Instagram

Asimismo, La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) rechazó la conformación del nuevo Gabinete Ministerial liderado por Héctor Valer, al haber recibido graves denuncias de violencia contra la mujer y lo consideran “una afrenta y una amenaza latente a sus derechos y lo descalifican para el cargo”.

La CNDDHH rechaza a Héctor Valer como el nuevo Presidente del Consejo de Ministros. Foto: CNDDHH/Twitter

La denuncia contra el Premier Héctor Valer

Como se sabe, en el 2016 Catherine Úrselia Valer, señaló a la PNP que, en octubre de ese año, su padre, la agredió físicamente en su domicilio ubicado en San Borja. La denunciante reveló que su padre “le propinó bofetadas, puñetes, patadas en el rostro y diferentes partes del cuerpo y jalones de los cabellos”. Cabe mencionar que la denuncia se hizo horas después de los presuntos hechos.

Asimismo, los exvecinos del Premier aseguraron que en aquel domicilio siempre se escuchaban gritos y lisuras contras la hija y la esposa. “Siempre los pleitos eran continuos, era demasiado negativo, conflictivo y pegalón (Héctor Valer)”, expresaron en una entrevista a RPP.

Presentan nueva denuncia de agresión física contra titular del PCM, Héctor Valer. Foto: Difusión

En 2017, según Canal N, un Juzgado de Familia dictó medidas de protección a favor de su esposa, Ana Montoya, mientras que a Héctor Valer se le prohibió “cualquier conducta que constituya acoso y/o violencia en agravio de ella.

Héctor Valer rechaza las presuntas agresiones hacia sus familiares

El Premier se pronunció respecto a la denuncia plantada por su hija Catherine Valer Montoya; sin embargo, afirmó no haber tenido conocimiento sobre este hecho en declaraciones con el programa A pensar más bajo la conducción de Rosa María Palacios.

Héctor Valer, en conferencia de prensa, anunció que no renunciará al cargo y se someterá a la decisión que tome el Congreso sobre entregarle el voto de confianza. Foto: diseño de Gerson Cardoso / GLR

“Debo decir que esa denuncia está por corroborarse, me acabo de enterar . Nunca mi esposa en vida me lo dijo, pero mi hija me ha explicado que había ido a la comisaría aquella vez que la había reprendido y le había llamado la atención. Ella pensaba que era igual que la policía de Francia, porque ellas (esposa e hija) han vivido ahí. En Francia la policía intermedia en estos casos, pero lo que pasó fue que la policía le hizo firmar un papel, pero eso es todo”, afirmó.

Canales de ayuda

Si eres o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.

Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).