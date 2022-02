Gian Marco Zignago lamenta críticas en redes sociales tras confirmar que su hija tiene una novia

Gian Marco Zignago habló sobre la relación de su hija, Nicole Zignago, con la fotógrafa mexicana Fernanda Piña. El cantautor peruano se mostró indignado por la reacción en las redes sociales y los comentarios críticos sobre su hija. Por su parte, se muestra de acuerdo con la relación y aclara que ellas tienen un amor muy fuerte.

“Hemos sido muy afortunados en poder reconocernos el uno con el otro, aprender a mirarnos. Recuerdo cuando Nicole me dijo que estaba de novia con Fer para mí fue algo que no podría explicar, porque es un amor muy grande cuando ves que existe amor. Obviamente, hubo muchas personas que la atacaron, incluso a mí me pusieron cosas horribles en las redes sociales, pero ese es el mundo paralelo”, dijo Gian Marco Zignago muy orgulloso en un live de Instagram junto a la periodista Mariela Encarnación.

Gian Marco y Nicole Zignago. Foto: composición/Gian marco Zignago/Instagram

A su vez, el intérprete de ‘Se me olvidó’ apuntó algo adicional por las críticas de los usuarios y las críticas en redes: “Tienes que madurar del alma, tus emociones y darte la oportunidad de quererte tanto, que te conozcas tanto que sepas cuáles son tus fortalezas y tus debilidades, antes de estar juzgando o señalando a cualquier otra persona”, reflexionó.

Gian Marco celebra el primer aniversario de su hija Nicole Zignago con su novia. Foto: Gian Marco/Instagram

Gianmarco niega tener una relación con Isabel Lascurain

Gian Marco rompió su silencio. Luego de que información confidencial de la revista mexicana TV Notas sobre una presunta relación entre el cantante y la integrante de Pandora Isabel Lascurain saliera a la luz, el intérprete de “Canción de amor” salió a manifestarse sobre dicha especulación, y llegó a negarla rotundamente.

“Isabel es como mi hermana, la hermana mayor que nunca tuve, es una mujer maravillosa, que también ha pasado por momentos difíciles, pero no estamos juntos”, agregó en otro momento, entre risas.

Gian Marco responde a Tula Rodríguez luego de piropos y confesión de amor

La presentadora de televisión mencionó tristemente que lo suyo no puede ser por un sorprendente motivo. “Gian Marco, te lo tengo que decir directo. Lo nuestro, me da vergüenza decirlo (...) es que lo nuestro no puede ser porque a mí me encanta ‘hacer piojito’ y él no tiene pelo”.

Los conductores de televisión no pudieron evitar reírse ante los halagos de la animadora. Por su parte, Gian Marco respondió a la confesión de Tula Rodríguez: “Aquí en televisión nacional, hoy día jueves, voy a tener que públicamente terminar contigo y esta relación que teníamos. Lo acabas de decir, no me puedes ‘hacer piojitos’. Si ese es el motivo por el cual tú y yo no podemos tener algo, no me voy a dejar el pelo por ti. Se acabó”.