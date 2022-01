Rebeca Escribens sobre video de Melissa Paredes y Anthony Aranda: “A ver cuánto le dura”

Le mandó su chiquita. Rebeca Escribens presentó uno de los románticos videos que comparte Melissa Paredes junto con el bailarín Anthony Aranda y no pudo evitar soltar un gracioso comentario en vivo.

En el video de redes sociales se puede ver cómo el ‘Gato Activador’ pasó tiempo en el departamento de la actriz y la ayudó lavando los platos luego de que ella se encargara de cocinar unos ricos tallarines rojos.

“Vamos a poner a lavar los platos al señor este, Anthony Aranda, muy hacendocito… A ver cuánto le dura”, dijo Rebeca Escribens antes de mandar el video de la nota.

“Así sí dan ganas de venir de trabajar y pasar por aquí un ratito. Hoy sí que alguien se lució, bueno… siempre se luce mi amorcito”, comenzó diciendo el exintegrante de Reinas del show. “Hoy tú has cocinado, así que a mí me toca lavar”, añadió el bailarín.

Melissa Paredes fue atacada por malagua

La ex miss Perú fue de paseo a la playa y sufrió el ataque de una malagua. Melissa compartió en redes sociales las marcas que le dejó la picadura del animal marino en la pierna. “Me acaba de picar una malagua aquí. Es la primera vez que me pica una. Me arde”, señaló.

Anthony Aranda en el cumpleaños de su suegra

Ha pasado poco tiempo desde que Melissa Paredes oficializó su relación con el bailarín Anthony Aranda. Pese a ello, decidieron asistir juntos a la celebración por el cumpleaños de la mamá de la exconductora. Ahí también estuvieron en compañía de la hija de Melissa, que esta tuvo con Rodrigo Cuba.