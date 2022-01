Bryan Arámbulo es acusado de insultar a policías que inspeccionaron la casa de su madre

Bryan Arámbulo vuelve a estar en el ojo de la tormenta luego que saliera a la luz un video en el que lanza fuertes calificativos a unos policías que le preguntaban por las construcciones que está haciendo en la casa de su familia que, al parecer, está acaparando parte del terreno municipal.

Un vecino de Carquín, lugar que lo vio nacer, comunicó que “no ha tramitado los permisos correspondientes para la construcción o realización de cualquier actividad dentro del espacio”. Por otro lado, las imágenes que se ven en ATV noticias muestran al artista conversando con las autoridades correspondientes desde su carro, mientras asegura: “Encima que me roban (...) Vienen a...” y luego prende su auto para irse del lugar.

El programa calificó a Bryan Arámbulo como ‘El rey de los escándalos’ y aseveró que la familia del huachano tendría que arreglar sus problemas legales si es que no quieren ser denunciados por lo que se les imputa. Como se recuerda, esta no sería la primera vez que está en este tipo de problemas, ya que, al iniciar el año fue acusado de manejar en estado de ebriedad e incluso intentar atropellar a dos menores de edad.

En su descargo, el cumbiambero señaló, en diversos programas de televisión, que las personas que lanzaron esos comentarios hacia su persona fueron parte de una familia vecina a su casa con los que no se lleva de la mejor forma porque siempre criticaron la opción sexual del empresario.

Bryan Arámbulo se refirió a la supuesta rivalidad que tiene con Marisol

El cantante Bryan Arámbulo se presentó en el programa JB en ATV y fue consultado sobre la vinculación que tiene con la cumbiambera Marisol, quien hace un tiempo se refirió a él de manera indirecta como una moda pasajera.

En ese sentido, el artista mencionó lo sigueinte: “Yo tuve la oportunidad de cantarlos y que se hayan hecho virales conmigo, entonces no me siento culpable de que la gente elija. Público hay para todos y la música se ha hecho para compartirla y no para competir”.

Bryan Arámbulo se presentó en JB en ATV

El adelanto de la semana pasada del programa JB en ATV sorprendió a más de uno al promocionar la visita de Bryan Arámbulo al set de grabación para un sketch en particular.

En el video se puede ver al cantante huachano invitar a todos sus fanáticos a ver el espacio televisivo junto al popular ‘Niño Alfredito’, personaje interpretado por el comediante Jorge Benavides.