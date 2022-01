Daniela Darcourt cuenta que está prohibida de cantar en su departamento: “Me envió dos memos”

Daniela Darcourt empezó a interactuar con sus fanáticos, a través de su cuenta de Instagram, luego de abrir un casillero de preguntas sobre la cantante. Es así que confesó varios temas desconocidos para muchos, pero uno en especial llamó la atención de todos.

Un seguidor le consultó: “¿Por qué ya no cantas en tu depa? Me gustaba escuchar”. Ante ello, la artista respondió: “Ya no hago tanta bulla en el departamento y no canto aquí porque la vecina que me odiaba hizo que me manden dos memos diciendo que me iban a aumentar la cuota del departamento si seguía cantando. Entonces, dije ‘no’”.

En la leyenda del video que publicó Daniela Darcourt manifestó: “¿Pueden creerlo? Pero, no importa... Ya cantaré de nuevo pronto”. Minutos más tarde contó que muy pronto volverá a Venezuela para sorprender a los vecinos.

Daniela Darcourt comparte Tiktok junto a Tito Nieves

La cantante de 25 años, Daniela Darcourt, dejó asombrados a sus seguidores al hacer bailar a Tito Nieves el video viral en Tiktok llamado “Da ya think im sexy”.

Como siempre lo han dejado ver, la artista peruana es muy cercana al puertorriqueño, por lo que tiene la facilidad de bromear con él de muchas formas para divertir a sus seguidores.

Eva Ayllón y Daniela Darcourt ofrecerán concierto juntas

Las exjurados de La voz Perú, Daniela Darcourt y Eva Ayllón, ofrecerán un concierto juntas mostrando lo mejor de su repertorio, de acuerdo a la trayectoria de cada una de ellas.

Dos de las cantantes peruanas más talentosas se reunirán por primera vez en un concierto presencial de tres horas de duración. Foto: Difusión

El espectáculos tendrá lugar en el local Arena Perú de Surco el próximo 19 de febrero. De esa forma, la pantalla chica traspasa y llega a los escenarios para el deleite de todos sus fanáticos.