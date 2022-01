Evan Racher Wood asegura que Marilyn Manson abusó de ella durante un videoclip

La relación de Marilyn Manson y Evan Racher Wood inició el año 2006, cuando la actriz tenía 18 años y el cantante 37 años. La pareja mantuvo una relación durante tres años, en la que Evan Racher asegura haber sufrido de abuso sexual y psicológico por parte del rockero.

La actriz protagoniza el documental Phoenix rising, producido por HBO, en el que tuvo impactantes declaraciones sobre el videoclip “Heart-shaped glasses”, que fue grabado durante el año 2007.

Evan Racher reveló que Marilyn Manson abusó de ella frente a cámaras. “Hicimos cosas que no eran las que me habían propuesto. Habíamos hablado de una escena de sexo simulado, pero una vez que las cámaras estaban rodando, empezó a abusar de mí. Yo nunca había aceptado eso. Soy una actriz profesional, llevo toda la vida haciendo esto; nunca en mi vida había estado en un set de grabación tan poco profesional”, recordó.

Asimismo, reveló que la producción tampoco supo cómo reaccionar. “Pude ver que el equipo estaba muy incómodo, nadie sabía qué hacer”, afirmó. Además, señaló que los presentes quedaron perplejos ante este hecho.

Las declaraciones de la Evan Racher Wood se dieron a conocer debido a la publicación que hizo a través de su cuenta en Instagram. “El nombre de mi abusador es Brian Warner, también conocido por todo el mundo como Marilyn Manson. Él empezó a acosarme cuando era una adolescente y abusó horriblemente de mí durante años. Me lavaron el cerebro y manipularon hasta la sumisión. Ya no voy a vivir más con miedo a las represarías, injurias o extorsiones. Estoy aquí para exponer a este hombre peligroso y a las muchas industrias que habilitaron su comportamiento antes de que arruine más vidas. Todo mi apoyo a las muchas víctimas que ya no guardarán silencio”, colocó en la publicación que contó con miles de reacciones en la conocida plataforma.

Los comentarios llegaron y sus seguidores se solidarizaron, le brindaron su apoyo y fueron empáticos con ella.

Canales de ayuda

Si usted ha sido o conoce a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, puede comunicarse de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.

Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).