Yola Polastri sobre el regreso de Habacilar: “Me gustaría volver a ver a Raúl Romero”

¡No se quedó callada! La popular animadora infantil Yola Polastri opinó sobre el regreso de Habacilar, el cual regresará a las pantallas de América TV este lunes 24 de enero. Polastri mencionó que le gustaría volver a ver a la figura del show, Raúl Romero, y descartó a Yaco Eskenazi, Erick Elera y Roger del Águila como conductores.

“Es un intento de reproducir algo que ya está hecho, se supone que debe salir remejorado. Ese programa acabó y se puso Canta si puedes, un espacio repugnante, de ratas, sapos, culebras y cucarachas”, sostuvo la artista.

Yola Polastri opinó sobre la ausencia de Raúl Romero en Habacilar

Polastri no dudó en referirse sobre el regreso de Habacilar, programa muy famoso en los 2000. “Espero que se esfuercen mucho para regresar con el pie derecho. Pero me hubiera gustado que esté Raúl Romero con su banda en vivo, eso sería un programa” , mencionó.

Además, la animadora descartó a Roger del Águila y a Yaco Eskenazi como conductores del renovado formato. “Roger es secundario, no tiene energía de principal. Yaco cocina y no quiere hacer más. A Erick no lo ubico en ese programa. La cosa es que uno nuevo no hay y podemos decir cómo dobletean en América televisión”, añadió.

Yola Polastri criticó duramente a Rosángela Espinoza tras incursionar en los shows infantiles

La cantante Yola Polastri no duda en opinar sobre diversos temas. Durante un enlace con el programa Magaly TV, la firme, la animadora infantil criticó el evento que hizo Rosangela Espinoza por Navidad. Ella señaló que está cansada de que incursionen en este ámbito cuando no tienen trabajo y le recomendó dedicarse de lleno a su carrera. “Cuando no tienen trabajo, siempre ven el lado de los shows infantiles como un recurso, pero eso no es un recurso. Es una equivocación”, explicó ante Magaly.