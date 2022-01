Josimar se niega a hacer mea culpa tras polémicas: “No me arrepiento de nada”

Josimar Fidel no reconoce que haya cometido errores pese a los escándalos que ha protagonizado y a las críticas que lo acusan de ser un padre ausente con su última hija, fruto de su relación con María Fe Saldaña. El cantante de salsa respondió a sus detractores con un fuerte mensaje en el que aclara que no ha hecho nada malo.

El ganador de El artista del año 2021 afirmó que las polémicas que se han generado sobre él son producto de las opiniones que se difunden en los programas de espectáculos. Según el cantante de “La protagonista”, lleva una buena relación con sus cuatro hijos y se mantiene pendiente de ellos.

“Hablan lo que a los programas les parece. No voy a estar diciendo a todo el mundo qué es cierto y qué no. Mis hijos están bien. No hago un mea culpa porque yo no me arrepiento de nada. Yo sé lo que hice, ellos saben lo que hice, ellos saben por qué lo hice y nada más. (...) Estoy feliz con lo que estoy haciendo. Si estuviera haciendo algo malo, me hubiera quedado estancado y pensando en qué hice mal, pero yo no hice nada malo”, aseveró en conferencia de prensa.

“ Cuando alguien habla de ti es porque estás haciendo algo bueno. Estos programas lo llevan por otro rumbo, lamentablemente. Tienen el derecho de opinar, pero yo sé quién soy, mi familia, mis hijos saben quién soy ”, sostuvo.

Josimar ganador de la primera temporada de El artista del año 2021. Foto: Josimar Fidel/Instagram.

Planea volver al Perú

Reveló que entre sus planes está volver al país luego de lograr su internacionalización en Estados Unidos. Además, aseveró que decidió viajar al extranjero para poder darles una mejor vida a sus herederos.

“Quiero regresar al Perú con todos mis éxitos encima. Yo quiero que mis hijos tengan lo que nunca tuve, por eso es mi sacrificio, mis amanecidas y el salir de mi zona de confort”, manifestó.

Josimar aclara su situación legal en Estados Unidos

Josimar también se refirió a su situación legal en Estados Unidos. Durante la conferencia, el salsero confirmó que tiene visa de trabajo y que no hay ningún problema con la justicia norteamericana. “Si tuviera temas legales, estaría preocupado, pero estoy aquí sentado”, agregó.