Aída Martínez planificó tener 3 bebés: “El hombrecito se vendría en un año y medio”

Aída Martínez creó un casillero de preguntas en su cuenta oficial de Instagram para que sus seguidoras puedan consultarle sobre su experiencia como madre y algunos datos más de su hija. Es por ello que dio a conocer algunos detalles personales de ella y su familia, como la cantidad de hijos que quiere tener y el método anticonceptivo con el el que se cuida.

“A los tres meses me puse la té de plata. Me lo puse por planificación familiar”, aseguró. En historias más adelante explicó que su decisión para dicha elección se basó en que no quería consumir ningún tipo de hormonas como lo tendrían las pastillas y ampollas, ya que ella decidió dar lactancia exclusiva.

Minutos más tardes, una seguidora le cuestionó a Aída Martínez por la cantidad de hijos que quisiera tener junto con su esposo. “Sé que algunas piensan que es demasiado, pero yo muero por tener tres hijos. Dos mujeres y un hombre, si Dios quiere, y el hombrecito se vendría en aproximadamente un año y medio más o menos”, indicó.

PUEDES VER: Aída Martínez critica a emprendedores que no cumplen con canje en redes sociales

Aída Martínez critica a emprendedores incumplidos

La empresaria Aída Martínez se mostró muy molesta con todos los emprendedores que la buscaban para que promocionara sus marcas, pues, según dijo, le hicieron perder tiempo al no cumplir con lo pactado y la dejaron en visto. De manera más puntual, lo calificó de mal gusto porque se considera de los pocos personajes conocidos que no cobra por darle la mano a las empresas que recién empiezan.

En ese sentido, manifestó: “Lo que no entiendo es por qué insisten tanto en que se les apoye. Y cuando tienen que mandar el producto y se les brinda la dirección, no mandan nada”. Historias después lanzó la amenaza: “Creo que voy a empezar a cobrar. ¿Eso quieren? Para que me tomen más en serio”.

Aída Martínez se contagió de COVID-19

La modelo Aída Martínez subió una foto a sus redes sociales que preocupó a sus fanáticos. En la imagen, la influencer no se veía tan bien y llevaba un mensaje en la frente que decía COVID-19. Días más tardes, mostró una prueba molecular en la que le daban resultado negativo, lo que hizo que corte su cuarentena voluntaria.

"COVID" escribió Aída Martínez en su retrato. Foto: captura de Instagram

De acuerdo a lo que ella misma ha contado, la arequipeña contrajo el virus de la COVID-19 días antes de su gestación y no podían atenderla en ninguna clínica en caso dé a luz, porque ninguna contaba con el protocolo de bioseguridad necesario.