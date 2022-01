Leslie Shaw pide a sus seguidores ayudar en la limpieza tras derrame de petróleo en Ventanilla

El derrame de crudo ocurrido en el mar de Ventanilla, cerca de la refinería La Pampilla, ha generado gran indignación en la opinión pública y en algunas personalidades de la farándula nacional. Una de ellas fue Leslie Shaw, quien a pesar de encontrarse en Miami, se mostró muy golpeada al ver las imágenes de los animales marinos muertos y bañados en petróleo tras el desastre ocasionado por Repsol.

La cantante nacional subió una serie de imágenes en las historias de su cuenta de Instagram donde se aprecia todo el daño al ecosistema de las playas de Santa Rosa y Ancón que se han visto en las redes sociales. La intérprete de “La faldita” hizo especial énfasis en los animales al mostrar su indignación por lo que hizo un llamado a las autoridades correspondientes y a sus seguidores para actuar lo más rápido posible.

Leslie Shaw pide a sus seguidores ayudar a los animales afectados

“¡Están muriendo miles de animales por esto, actúen rápido!”, inició en uno de los videos compartidos. Luego, Leslie Shaw se dirigió expresamente a sus fanáticos en Lima para que acudan a ayudar en las labores de limpieza que se vienen llevando a cabo en el litoral de Ventanilla.

“A todas las personas que me siguen, que me están viendo, que están en Ventanilla, por favor, vayan a ayudar a limpiar la playa, vayan a ayudar a los animalitos que todavía hay algunos que están todos embarrados de petróleo, pero que todavía siguen con vida”, indicó.

Mario Irivarren se indigna tras el derrame de petróleo en Ventanilla

Otro famoso que repudió el desastre ecológico en el mar de Ventanilla fue Mario Irivarren. El chico reality pidió al Gobierno hacer responsable a Repsol de lo ocurrido y mostró su enfado al ver a un grupo de personas limpiar el petróleo a puño limpio.

“Antes de irme a dormir no podía pasar esto por alto. Es de no creer lo que está pasando. El Gobierno debe exigir a Repsol hacerse cargo y buscar la manera de resarcir todo el daño causado. Poner unas cuantas personas a intentar ‘limpiar’ toneladas de petróleo derramado tiene que ser un chiste. No tengo dudas de que con toda la presión social no les va a quedar de otra que tomarse este tema realmente en serio, solo esperemos que no demore tanto”, indicó.