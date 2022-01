Brunella Horna: hijos de Richard Acuña la llaman tía

Brunella Horna y Richard Acuña se mostraron contentos posando junto con los hijos del excongresista en un lujoso restaurante este miércoles 19 de enero. Como bien se sabe, la popular pareja suele publicar sus momentos felices y la ‘Babybrune’ decidió compartir esta foto en Instagram.

La frase “@richardacuna_ y bebitos” fue el mensaje que Brunella Horna escribió en sus redes sociales al publicar una imagen durante el almuerzo en donde los niños se ven cómodos y contentos, es por eso que decidieron publicar un emotivo TikTok.

Hijos de Richard Acuña graban un video para TikTok y mencionan a Brunella Horna. Foto: @brunehorna/TikTok

Los mellizos grabaron este video y, según la descripción, llaman a la modelo como “tía”. “Agarré el celular de mi tía Brune”, se lee en el material, y a continuación se muestran pequeños clips de toda la familia sonriendo.

Brunella y toda su familia se vacunaron en Miami.

Brunella Horna subió una historia en Instagram y en la foto aparece junto con su hermano Thiago en un centro de vacunación. “Bebito vacunado. Y yo también”, escribió.

El excongresista no se quedó atrás y también publicó una foto de sus hijos inmunizados. Richard Acuña expresó en la descripción: “Mellizos bellos”.

Mellizos de Richard Acuña se vacunaron en Miami. Foto: @richardacuna_/Instagram

Brunella recuerda a Renzo Costa

La popular modelo tuvo una relación complicada con Renzo Costa, hace varios años. Durante la transmisión de un conocido reality, le dedicó un mensaje al diseñador de cueros: “No me llames, no me busques. Olvídate de mí”. Esta frase se convirtió en una canción que actualmente tiene gran acogida en los usuarios de TikTok.

Los comentarios no tardaron en llegar cuando ella se grabó junto con Valeria Piazza y en el fondo se escuchaba la canción “Olvídate de mí”. “Es una etapa de mi vida que no quiero recordar. Ahora me río y me doy cuenta que todo pasa por algo”, dijo feliz la empresaria.