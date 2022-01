Erick Osores abre su corazón y le confiesa a Verónica Linares: “Sí, me gustabas”

Verónica Linares tuvo como invitado a Erick Osores en el episodio 14 de su canal de YouTube: La Linares. Durante la conversación, los periodistas recordaron sus inicios en el medio televisivo y dejaron boquiabiertos a todos sus seguidores con una confesión que hizo el presentador deportivo.

En un momento de la entrevista, Osores reveló que se sintió atraído por Verónica cuando la vio por primera vez.

“Nos conocimos en 1999, por supuesto que me acuerdo de ti. Sí, me gustabas, lo voy a decir públicamente . Es verdad, venía con su pelo despeinada”, contó.

Verónica Linares y Erick Osores Foto: captura de YouTube

¿Cómo fue el momento en que Erick Osores vio a Verónica Linares por primera vez?

De ese modo, Erick Osores sorprendió a su colega al relatar cada detalle del momento en el que conoció a Verónica Linares.

“Tú venías de comisión, recontra sudada, me acuerdo. Sudada, tú eres ‘guerreraza’. Entonces venía de chambear, de hacer una comisión con su micrófono acá (bajo el brazo) y su cuadernito. Tenías una polera marrón, me acuerdo” , explicó y mencionó que, a pesar de haber quedado admirado con ella, no se atrevió a hablarle.

Verónica Linares confiesa que no toma bebidas alcohólicas

Natalie Vértiz visitó el hogar de Verónica Linares, y la entrevistó para el programa Estás en todas. La modelo le comentó que tenía una bonita zona de bar en su hogar, a lo que Linares contestó que realmente esa zona “está de decoración”, ya que desde hace 8 años evita tomar bebidas alcohólicas por sus hijos.

“Desde que nació Fabio me da estrés meterme una de esas trancas bravas porque me da miedo que algo pase. Una vez estábamos en una reunión y no habíamos tomado una gota de alcohol como normalmente hacemos. Llegamos y el hámster que nosotros teníamos le muerde el dedo a Fabio. Comenzó a salir la sangre y tuvimos que llevarlo a emergencias; qué hubiera pasado si estaba ‘zampada’”, comentó.