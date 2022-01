Estética “Mía Colucci” se viraliza en redes y Anahí lo aprueba

En los últimos días se viralizó en redes sociales una estética que lleva el nombre de Mía Colucci —el recordado personaje de la telenovela mexicana Rebelde, interpretado por Anahí Puente— la cual acaparó la atención de muchas personas debido a su peculiar nombre y al estreno del reboot de RBD en Netflix.

En ese sentido, los cibernautas rápidamente compartieron a través de Twitter una fotografía de la fachada del centro de belleza, posteo en el que también etiquetaron a la actriz Anahí. “No me lo van a creer #RebeldeNetflix #Rebelde #RBD @Anahi”, escribió una usuaria en la red social.

Estética Mía Colucci. Foto: Twitter

Como era de esperarse, la publicación alcanzó amplia difusión (más de 10 millones de reacciones). Incluso, la también cantante Anahí —que interpretó a Mia Colucci en la ficción— reaccionó al post con 3 emoticones de uñas pintadas y retuiteó la fotografía para promocionar el negocio de belleza.

Publicación de Anahí. Foto: @anahí

Anahí Puente después de Mía en RBD

La telenovela mexicana Rebelde de 2004 fue, sin duda, un trampolín a la fama para sus estrellas, especialmente para Anahí Puente, quien interpretó a la famosa Mía Colucci.

Pero, por más alegría que le dio a sus fans en sus años como celebridad de la serie, la artista actualmente está alejada del mundo del entretenimiento. Así lo dejó en claro en entrevista con el programa Hoy.

“Hubo cosas un poco rudas a veces, que no fueron tan lindas o que marcan de una forma no tan positiva. Eso a lo largo del tiempo me hizo pensar en tomarme un tiempo, un descanso”, manifestó.

A ello agregó que los proyectos en los que decide participar los evalúa en función a qué tanto tiempo le demandarán, puesto que su principal enfoque está en su familia.